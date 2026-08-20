Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân

Chiều 20/8, Đoàn kiểm tra của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn, đã kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 và Kế hoạch công tác Mặt trận năm 2026 tại các xã Yên Định, Yên Trường.

Toàn cảnh buổi kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tại các xã Yên Định và Yên Trường.

Qua kiểm tra cho thấy, MTTQ hai xã đã kịp thời kiện toàn tổ chức, triển khai các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với yêu cầu sau sắp xếp. Công tác tuyên truyền, vận động, các phong trào thi đua, hoạt động an sinh xã hội được triển khai tích cực.

Thành viên đoàn kiểm tra phát biểu ý kiến.

Hai xã đã thực hiện 815 tin, bài tuyên truyền; duy trì 21 tuyến đường cờ, sửa chữa, lắp đặt 183 pa nô; tổ chức tập huấn cho 195 đại biểu.

Các hoạt động an sinh xã hội, “Đền ơn đáp nghĩa”, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà “Đại đoàn kết”... được triển khai với tổng kinh phí gần 1,82 tỷ đồng.

Công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được chú trọng, với 28 cuộc giám sát, 5 hội nghị phản biện xã hội và 7 hội nghị tiếp xúc cử tri được tổ chức.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Yên Trường phát biểu tại buổi kiểm tra.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ xã Yên Định phát biểu tại buổi kiểm tra.

Qua làm việc, các thành viên đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế như hoạt động của một số Ban Công tác Mặt trận sau sáp nhập chưa đáp ứng yêu cầu; kỹ năng nghiệp vụ của một bộ phận cán bộ còn hạn chế; cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số chưa đầy đủ; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Mặt trận chưa đồng đều...

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán kết luận buổi kiểm tra.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán ghi nhận những kết quả đạt được, đồng thời đề nghị MTTQ các xã tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của cấp ủy, tăng cường phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội; chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán kiểm tra thực tế tại nhà văn hoá thôn Phù Hưng, xã Yên Trường.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu MTTQ các xã nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gần dân, sát cơ sở, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo, góp phần xây dựng hệ thống MTTQ chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp, xem xét để báo cáo cấp có thẩm quyền, từng bước tháo gỡ khó khăn.

Phan Nga