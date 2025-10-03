Hotline: 0822.173.636   |

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tĩnh Gia triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025

(Baothanhhoa.vn) - Ngày 3/10, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tĩnh Gia tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ tư, khóa I nhiệm kỳ 2025-2030, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng năm 2025; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.

Ngày 3/10, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Tĩnh Gia tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ phường lần thứ tư, khóa I nhiệm kỳ 2025-2030, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 9 tháng năm 2025; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm và một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian qua, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bước đầu vận hành ổn định, thông suốt; các dịch vụ hành chính công được duy trì liên tục, không gián đoạn, được người dân, doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao. Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển: tổng sản lượng thủy sản ước đạt gần 7.900 tấn; 9 sản phẩm OCOP được công nhận; thu ngân sách 9 tháng đạt trên 303 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch tỉnh giao.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục, an sinh, quốc phòng – an ninh được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng, đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia phát biểu tại hội nghị.

Trong 3 tháng cuối năm 2025, Đảng bộ phường Tĩnh Gia tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Phường tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, huy động nguồn lực phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh, giữ vững quốc phòng - an ninh. Đồng thời, chú trọng công tác xây dựng Đảng, kiện toàn hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

