Ban Bí thư ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về Chiến lược công tác tư tưởng

Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 22/8/2026 thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú ký ban hành Kế hoạch số 08-KH/TW ngày 22/8/2026 thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.

Kế hoạch nhằm quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; đồng thời cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 25-NQ/TW thành các chương trình, nhiệm vụ cụ thể, có lộ trình, sản phẩm, nguồn lực và đầu mối chịu trách nhiệm rõ ràng. Tạo chuyển biến căn bản, thực chất, đưa công tác tư tưởng thực sự trở thành một nội dung đặc biệt quan trọng của công tác xây dựng Đảng.

Một trong những mục đích quan trọng được xác định là chuyển trọng tâm công tác tư tưởng từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước; gắn công tác tư tưởng với việc triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chính sách an sinh xã hội.

Nâng cao sức đề kháng tư tưởng của toàn xã hội, bảo đảm an ninh tư tưởng trong mọi tình huống; vận hành đồng bộ, thống nhất công tác tư tưởng trên cả không gian thực và không gian số; củng cố vững chắc thế trận lòng dân.

Theo Kế hoạch số 08-KH/TW, Ban Bí thư yêu cầu thực hiện ba nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ tám nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 25-NQ/TW, ưu tiên thực hiện ba đột phá, đó là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo công tác tư tưởng, chuyển trọng tâm sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội; chuyển trọng tâm công tác tư tưởng về cơ sở, về từng địa bàn dân cư; kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng trên không gian thực với không gian số; bảo đảm về đội ngũ cán bộ; thể chế, cơ chế, chính sách; dữ liệu, công nghệ, hạ tầng; công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá.

Ban Bí thư yêu cầu, tập trung đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới giáo dục lý luận chính trị; nâng cao chất lượng nghiên cứu, phát triển lý luận; đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết và truyền thông chính sách; đổi mới nội dung, phương thức công tác tư tưởng; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; bảo đảm an ninh tư tưởng; xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tích cực, nhân văn; phát huy vai trò chủ thể của nhân dân; chuẩn mực ứng xử trong xã hội và trên không gian số; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng đối ngoại và thông tin đối ngoại.

Ưu tiên nguồn lực cho hai nhóm nhiệm vụ có tính nền tảng, quyết định chất lượng công tác tư tưởng từ Trung ương đến cơ sở, gồm triển khai đồng bộ, tổng thể hệ thống giải pháp kỹ thuật bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm an ninh tư tưởng từ Trung ương đến cơ sở, gồm hạ tầng kỹ thuật, hệ thống giám sát, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm, cổng kết nối an toàn và trang bị đồng bộ cho Ban Chỉ đạo, Ban Công tác 35 các cấp; và đầu tư hiện đại hoá đồng bộ hạ tầng và thiết chế thông tin cơ sở, từ Hệ thống thông tin nguồn, số hoá truyền thanh cấp xã đến bảng tin, cụm thông tin cổ động, thư viện, tủ sách, các thiết chế văn hoá-thông tin ở cơ sở và hệ thống dữ liệu dùng chung, gắn với đổi mới cơ chế đặt hàng cung cấp thông tin cho cơ sở.

Cùng với đó, bố trí kinh phí từ ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo phân cấp; xây dựng cơ chế tài chính đặc thù, đặt hàng theo sản phẩm, đẩy mạnh hợp tác công tư có kiểm soát; lồng ghép với các chương trình, đề án liên quan, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, không phát sinh tổ chức, bộ máy, biên chế mới.

Kế hoạch nêu rõ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thống nhất, toàn diện quá trình tổ chức thực hiện. Các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị trong hệ thống chính trị từ Trung ương tới cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công.

Các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kế hoạch này ở địa phương, cơ quan, đơn vị phụ trách. Các cơ quan trong hệ thống chính trị kiện toàn bộ phận truyền thông và người phát ngôn theo hướng rà soát, phân công đầu mối thực hiện nhiệm vụ truyền thông, bố trí người phát ngôn theo quy định, không làm phát sinh tổ chức trung gian.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (quý, 6 tháng, năm); tổ chức sơ kết năm 2028; tổng kết trước đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XV của Đảng; kịp thời báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch khi cần thiết.

Kế hoạch ban hành kèm Phụ lục danh mục các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện Nghị quyết.

Kế hoạch số 08-KH/TW được đăng tải tại đây.

Nguồn: https://nhandan.vn/ban-bi-thu-ban-hanh-ke-hoach-thuc-hien-nghi-quyet-ve-chien-luoc-cong-tac-tu-tuong-post985525.html