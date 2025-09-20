Bác sĩ trẻ giỏi chuyên môn, đam mê tình nguyện

Bằng tinh thần xung kích của tuổi trẻ, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã tham gia nhiều hoạt động hướng về cộng đồng.

Bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc (bên phải) thực hiện một ca phẫu thuật.

Trao đổi với bác sĩ Ngọc tại phòng làm việc, câu chuyện của tôi luôn phải ngắt quãng vì có nhiều bệnh nhân cần gặp để tư vấn, giúp đỡ. Sau đó anh lại vội đi xử lý một ca bệnh về suy giãn tĩnh mạch. Trở về, anh chia sẻ: “Hiện nay bệnh giãn tĩnh mạch tương đối phổ biến, 60 - 70% dân số có nguy cơ mắc bệnh này. Tuy nhiên, bệnh tiến triển từ từ khiến nhiều người chủ quan, dẫn đến bệnh nặng. Bệnh nhân đau cần hỗ trợ nên mình không thể để người bệnh chờ lâu”.

Tốt nghiệp Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2013, bác sĩ Nguyễn Văn Ngọc về công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Khi mới nhận công tác, chưa có nhiều kinh nghiệm nên anh luôn xác định vừa làm, vừa học từ đồng nghiệp đến nghiên cứu tài liệu. Sau đó, anh tiếp tục theo học Thạc sĩ tại Đại học Y Hà Nội và tốt nghiệp năm 2020.

Với năng lượng tràn đầy của tuổi trẻ, bác sĩ Ngọc luôn tìm tòi, học hỏi, tích cực ứng dụng kỹ thuật mới vào khám và điều trị cho bệnh nhân. Anh cũng chủ động, tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, thường xuyên đề xuất giải pháp, sáng kiến thiết thực cho đơn vị. Nhiều đề tài nghiên cứu của anh đã được ứng dụng một cách hiệu quả trong khám, điều trị cho bệnh nhân, được cấp trên khen thưởng.

Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Đánh giá hiệu quả lâm sàng, siêu âm dopller trước và sau điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng năng lượng sóng có tần số radio tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa” và “Hiệu quả điều trị suy tĩnh mạch hiển lớn bằng Laser 2 vòng năng lượng Elves Radial 2 Ring tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa” đều được xếp loại đề tài xuất sắc các năm 2022, 2025. Anh cũng là chủ sáng kiến cải tiến khoa học trong điều trị suy giãn tĩnh mạch được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khen thưởng; chủ đề tài “Sáng kiến cải tiến trong ứng dụng năng lượng sóng có tần số radio (RFA) trong điều trị suy giãn tĩnh mạch tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa”. Anh còn thường xuyên được cử tham gia các hội nghị, hội thảo khoa học của ngành y tế trên toàn quốc với tư cách là báo cáo viên.

"Cùng với phong trào thi đua sáng tạo sôi nổi của bệnh viện, tôi đã tích cực học tập nâng cao năng lực và tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng thực tiễn vào hoạt động của đơn vị. Việc áp dụng các kỹ thuật mới giúp nhiều bệnh nhân không phải chuyển tuyến, tiết kiệm thời gian, chi phí", bác sĩ Ngọc cho biết.

Và anh chính là người đặt nền móng cho kỹ thuật chuyên sâu can thiệp điều trị suy giãn tĩnh mạch được bệnh viện chính thức thực hiện từ năm 2017. Hiện anh được giao nhiệm vụ trưởng nhóm can thiệp điều trị suy giãn tĩnh mạch, điều trị hiệu quả và thành công cho hàng trăm bệnh nhân.

Ngoài vai trò là Phó trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ Ngọc còn là Phó Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bệnh viện. Anh cùng tập thể Ban Chấp hành thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với chuyên môn, nghiệp vụ, vừa phát huy trí tuệ của tuổi trẻ vào công việc, vừa hướng đến xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.

Anh đã cùng các đoàn viên tham gia sáng kiến công trình “Kiosk tra cứu thông tin điện tử”, ứng dụng mang lại nhiều tiện ích cho bệnh nhân như: tra cứu thông tin bệnh viện, đặt lịch hẹn khám bệnh bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ địa điểm nào, giúp giảm chi phí phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh... Anh cùng với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bệnh viện thực hiện sáng kiến cải tiến “Nâng cấp và hoàn thiện website bệnh viện theo hướng khoa học, hiện đại”.

Hàng năm, anh tham gia hiệu quả nhiều chương trình thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên trong các khu công nghiệp, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tín đồ tôn giáo có hoàn cảnh khó khăn...

"Tôi rất hiểu những khó khăn của người dân, nhất là những người già neo đơn, người nghèo, đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa không có điều kiện tiếp cận các dịch vụ y tế, vì thế tôi cùng các y, bác sĩ trẻ trong tỉnh luôn tham gia hoạt động tình nguyện với tinh thần nhiệt huyết nhất. Mỗi chuyến đi với tôi không chỉ là cơ hội để bản thân trải nghiệm, mà còn là dịp để cống hiến sức trẻ cho cộng đồng", anh Ngọc chia sẻ.

Bài và ảnh: Anh Tuân