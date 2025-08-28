Bác bỏ thông tin về việc Công an không giúp dân trong mưa bão

Do ảnh hưởng của bão số 5 và hoàn lưu sau bão, những ngày qua, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều điểm ngập lụt, sạt lở, nhiều khu dân cư chìm sâu trong nước và bị cô lập với bên ngoài. Lực lượng vũ trang toàn tỉnh đã thường trực 100% quân số, 24/24h tại tất cả các địa phương để kịp thời ứng phó với các tình huống thiên tai. Tuy nhiên, tối ngày 27/8, trên mạng xã hội lan truyền 1 đoạn clip, được cho là của người dân phường Hàm Rồng ghi lại, phản ánh lực lượng Công an từ chối hỗ trợ khi người dân yêu cầu. Qua xác minh, cơ quan chức năng đã bác bỏ thông tin nói trên.

Lực lượng chức năng hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước sạch và di dân khỏi vùng ngập sâu tại phường Hàm Rồng (khu vực Thiệu Dương cũ).

Cụ thể, đoạn clip ghi lại cảnh lực lượng Công an đang thu hồi phương tiện, trong khi người dân trong clip lên tiếng cho rằng bị lực lượng Công an từ chối hỗ trợ, buộc người dân phải lội nước xiết để về nhà.

Thông tin về vụ việc trên, đại diện phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa – một trong những đơn vị triển khai lực lượng hỗ trợ Nhân dân ứng phó bão cho biết: vụ việc xảy ra tại phố 8, phố 9, phố 10, phường Hàm Rồng. Trong 2 ngày 26, 27/8, do mực nước sông Mã dâng cao, toàn bộ khu vực ngoại đê tại đây đã ngập sâu trong nước. Các lực lượng gồm chính quyền địa phương, dân quân tự vệ, Công an phường và phòng Cảnh sát giao thông, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng, phương tiện xuồng máy để cung ứng nhu yếu phẩm cho bà con, đồng thời đưa toàn bộ dân cư ở trong vùng ngập sâu, nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng vào phía trong nội đê.

Lực lượng chức năng hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước sạch và di dân khỏi vùng ngập sâu tại phường Hàm Rồng (khu vực Thiệu Dương cũ).

Khoảng 18h ngày 27/8, nhận thấy nước có dấu hiệu rút, một số người dân thuộc diện di dời đã yêu cầu lực lượng chức năng điều động phương tiện để quay trở về nhà. Tuy nhiên, do trời đã tối, dự báo thời tiết vẫn còn mưa, nước vẫn đang chảy xiết trong khu vực bị ngập nên lực lượng chức năng đã giải thích và từ chối yêu cầu trên để đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng cho Nhân dân. Đây cũng là nguyên tắc bất di bất dịch trong công tác ứng phó thiên tai, cứu nạn cứu hộ vì “tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết”.

Được biết, đoạn video clip trên đã được gỡ bỏ chỉ sau vài giờ đăng tải. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh nguồn video trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc này cho thấy, trong ứng phó với mưa lũ, ngập lụt, ngoài các kỹ năng sinh tồn thiết yếu, người dân cần tuyệt đối chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng và đơn vị cứu nạn cứu hộ, không quay trở về khu vực nguy hiểm để tránh những rủi ro không đáng có, đồng thời cẩn trọng trong phát ngôn, đăng tải thông tin trên mạng xã hội, không phát tán, lan truyền các thông tin sai sự thật bởi đây là hành vi vi phạm pháp luật.

Tuyết Hạnh