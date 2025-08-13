Cảnh báo hàng loạt fanpage mạo danh chiến dịch “Cùng Việt Nam tiến bước”

Chiến dịch “Cùng Việt Nam tiến bước - 1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới” đã chính thức khởi động ngày 26/7 vừa qua. Tuy nhiên, gần đây hàng loạt fanpage mạo danh chiến dịch xuất hiện khiến nhiều người nhầm lẫn.

Hàng loạt fanpage giả mạo chương trình. (Ảnh chụp màn hình)

Theo ban tổ chức sự kiện, những fanpage này đang tích cực dụ dỗ người dân nhấp vào các đường link đăng ký giả mạo và vô tình cung cấp thông tin cá nhân quan trọng, tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin, chiếm đoạt tài sản và gây tổn hại nghiêm trọng cho cộng đồng.

Các fanpage giả mạo thường gửi tin nhắn tự xưng là Ban tổ chức, hướng dẫn người dùng bấm vào đường link/form để đăng ký. Trong tin nhắn, các bên giả mạo thường nói sẽ “hỗ trợ đăng ký nhanh” hoặc yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân.

Những đường link này không thuộc cổng thông tin chính thức của chiến dịch và tiềm ẩn rủi ro lộ thông tin, mất tiền oan.

Ban tổ chức chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước” khẳng định đây là hoạt động đi bộ cộng đồng hoàn toàn miễn phí.

Fanpage chính thức của chương trình Cùng Việt Nam tiến bước. (Ảnh chụp màn hình)

Ban tổ chức chỉ ghi nhận đăng ký trên cổng thông tin chính thức: cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/cungvietnamtienbuoc

Do đó, Ban tổ chức xin lưu ý người dân không nhấp vào bất kỳ đường link lạ nào được gửi từ fanpage không chính thức, cũng như không cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại hay tài khoản cho các page lạ.

Người dân chỉ theo dõi thông tin và đăng ký trên fanpage và website chính thức của chiến dịch./.

Theo TTXVN