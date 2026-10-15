Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Ba Lan cân nhắc khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Thu Uyên
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Ba Lan đang xem xét khả năng khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh mở rộng lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát mới cho thấy 53% người trẻ trong độ tuổi 18-24 phản đối phương án này.

Ba Lan cân nhắc khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Ba Lan đang xem xét khả năng khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh mở rộng lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát mới cho thấy 53% người trẻ trong độ tuổi 18-24 phản đối phương án này.

Ba Lan cân nhắc khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Ngày 14/10, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Magdalena Sobkowiak-Czarnecka cho biết, các cuộc thảo luận tại bộ đang xem xét nhiều kịch bản liên quan đến nghĩa vụ quân sự, bao gồm khả năng tái áp dụng chế độ bắt buộc đã được bãi bỏ năm 2009.

Trong cuộc phỏng vấn, bà Sobkowiak-Czarnecka bày tỏ ủng hộ mô hình nghĩa vụ quân sự áp dụng cho cả nam và nữ, tương tự hệ thống tuyển quân của Israel. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh Ba Lan cần tận dụng nguồn tình nguyện viên hiện có trước khi cân nhắc triển khai nghĩa vụ quân sự bắt buộc, đồng thời thừa nhận trong Bộ Quốc phòng vẫn có những ý kiến phản đối đề xuất này.

Theo kết quả khảo sát do Opinia24 thực hiện và được RMF FM dẫn lại, 46% số người được hỏi ủng hộ khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc, trong khi 38% phản đối và 16% chưa đưa ra quyết định. Riêng nhóm tuổi 18-24, tỷ lệ phản đối lên tới 53%, cho thấy đề xuất này vẫn gây tranh luận trong xã hội.

Sau khi xung đột Nga - Ukraine leo thang năm 2022, Ba Lan công bố kế hoạch mở rộng quy mô quân đội từ khoảng 220.000 người lên 500.000 người vào năm 2039, trong đó có 200.000 quân dự bị. Nước này cũng tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, lên khoảng 4,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thuộc nhóm cao nhất trong NATO.

Tại Diễn đàn An ninh Warsaw ngày 13/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kêu gọi, Liên minh châu Âu (EU) đẩy mạnh sản xuất quốc phòng để đáp ứng các yêu cầu an ninh ngày càng tăng.

Xu hướng xem xét điều chỉnh chính sách nghĩa vụ quân sự cũng xuất hiện tại Đức. Chính phủ nước này đặt mục tiêu nâng quân số tại ngũ lên hơn 260.000 người vào năm 2035, đồng thời xây dựng lực lượng dự bị khoảng 200.000 người. Từ đầu năm 2026, Đức triển khai hệ thống đăng ký nghĩa vụ quân sự mới, theo đó nam giới 18 tuổi phải đăng ký, trong khi việc nhập ngũ trước mắt vẫn dựa trên tinh thần tự nguyện. Trong trường hợp không đạt chỉ tiêu tuyển quân hoặc tình hình an ninh xấu đi, Quốc hội Đức có thể xem xét kích hoạt chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Việc Ba Lan và Đức cân nhắc các biện pháp tăng cường nhân lực quân sự phản ánh những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng của một số nước châu Âu trước môi trường an ninh nhiều biến động. Tuy nhiên, khả năng khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Ba Lan vẫn đang trong giai đoạn thảo luận và chưa có quyết định chính thức.

Thu Uyên

Tin liên quan:
  • Ba Lan cân nhắc khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc
    EU cân nhắc khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

    Ngày 13/4, Người đứng đầu cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA) ông Andre Denk cho rằng, các quốc gia Liên minh châu Âu (EU) có thể cần xem xét khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực quân đội.

  • Ba Lan cân nhắc khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc
    Serbia sẽ khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc

    Tổng thống Aleksandar Vucic tuyên bố, Serbia sẽ khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc nhằm mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Ông đồng thời nhấn mạnh, Serbia đang tăng cường năng lực quốc phòng một cách có tính toán, nhằm tăng cường năng lực phòng vệ quốc gia và bổ sung nguồn nhân lực cho lực lượng vũ trang, trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu gia tăng các biện pháp củng cố năng lực quốc phòng và mở rộng lực lượng vũ trang trước những biến động an ninh khu vực.

  • Ba Lan cân nhắc khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc
    Đức cân nhắc tái áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự

    Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết nước này có thể buộc phải khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự.

Từ khóa:

#Nghĩa vụ quân sự #Ba lan #Khôi phục #Phản đối #Lực lượng vũ trang #Bộ trưởng quốc phòng #An ninh #Nam Giới #Phương án #Người trẻ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm

Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Triều Tiên ngày 15/10 thông báo đã phóng thử hai loại tên lửa hành trình chiến lược từ tàu ngầm trên vùng biển phía Đông nước này, nhằm kiểm tra khả năng thực hiện nhiệm vụ của hải quân và độ tin cậy của năng lực răn đe quân sự. Vụ thử diễn ra trong...
Houthi tuyên bố bắn trúng tiêm kích của Saudi Arabia

Houthi tuyên bố bắn trúng tiêm kích của Saudi Arabia

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Xung đột giữa Chính phủ Yemen với sự hậu thuẫn của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu và lực lượng Houthi đang diễn biến hết sức căng thẳng, với các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu quân sự và hạ tầng hàng không. Houthi tối 14/10 tuyên bố đã phóng tên...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh