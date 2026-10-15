Ba Lan cân nhắc khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc

Ba Lan đang xem xét khả năng khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh mở rộng lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát mới cho thấy 53% người trẻ trong độ tuổi 18-24 phản đối phương án này.

Ngày 14/10, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Magdalena Sobkowiak-Czarnecka cho biết, các cuộc thảo luận tại bộ đang xem xét nhiều kịch bản liên quan đến nghĩa vụ quân sự, bao gồm khả năng tái áp dụng chế độ bắt buộc đã được bãi bỏ năm 2009.

Trong cuộc phỏng vấn, bà Sobkowiak-Czarnecka bày tỏ ủng hộ mô hình nghĩa vụ quân sự áp dụng cho cả nam và nữ, tương tự hệ thống tuyển quân của Israel. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh Ba Lan cần tận dụng nguồn tình nguyện viên hiện có trước khi cân nhắc triển khai nghĩa vụ quân sự bắt buộc, đồng thời thừa nhận trong Bộ Quốc phòng vẫn có những ý kiến phản đối đề xuất này.

Theo kết quả khảo sát do Opinia24 thực hiện và được RMF FM dẫn lại, 46% số người được hỏi ủng hộ khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc, trong khi 38% phản đối và 16% chưa đưa ra quyết định. Riêng nhóm tuổi 18-24, tỷ lệ phản đối lên tới 53%, cho thấy đề xuất này vẫn gây tranh luận trong xã hội.

Sau khi xung đột Nga - Ukraine leo thang năm 2022, Ba Lan công bố kế hoạch mở rộng quy mô quân đội từ khoảng 220.000 người lên 500.000 người vào năm 2039, trong đó có 200.000 quân dự bị. Nước này cũng tăng mạnh chi tiêu quốc phòng, lên khoảng 4,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), thuộc nhóm cao nhất trong NATO.

Tại Diễn đàn An ninh Warsaw ngày 13/10, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kêu gọi, Liên minh châu Âu (EU) đẩy mạnh sản xuất quốc phòng để đáp ứng các yêu cầu an ninh ngày càng tăng.

Xu hướng xem xét điều chỉnh chính sách nghĩa vụ quân sự cũng xuất hiện tại Đức. Chính phủ nước này đặt mục tiêu nâng quân số tại ngũ lên hơn 260.000 người vào năm 2035, đồng thời xây dựng lực lượng dự bị khoảng 200.000 người. Từ đầu năm 2026, Đức triển khai hệ thống đăng ký nghĩa vụ quân sự mới, theo đó nam giới 18 tuổi phải đăng ký, trong khi việc nhập ngũ trước mắt vẫn dựa trên tinh thần tự nguyện. Trong trường hợp không đạt chỉ tiêu tuyển quân hoặc tình hình an ninh xấu đi, Quốc hội Đức có thể xem xét kích hoạt chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc.

Việc Ba Lan và Đức cân nhắc các biện pháp tăng cường nhân lực quân sự phản ánh những điều chỉnh trong chính sách quốc phòng của một số nước châu Âu trước môi trường an ninh nhiều biến động. Tuy nhiên, khả năng khôi phục nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Ba Lan vẫn đang trong giai đoạn thảo luận và chưa có quyết định chính thức.

Thu Uyên