LHQ dự báo thương mại đường biển toàn cầu chững lại trong năm 2026

Cơ quan Thương mại và Phát triển Liên hợp quốc (UNCTAD) dự báo khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu sẽ không tăng trong năm 2026, trong bối cảnh các tuyến hàng hải trọng yếu bị gián đoạn và bất ổn thương mại gia tăng. Tình trạng này có thể đẩy chi phí vận tải lên cao, gây sức ép đối với chuỗi cung ứng và giá cả hàng hóa.

Theo báo cáo Đánh giá vận tải biển năm 2026 của UNCTAD, khối lượng hàng hóa vận chuyển bằng đường biển năm 2025 tăng 1,9%, đạt 12,3 tỷ tấn, thấp hơn mức tăng 3,9% của năm 2024. Trong khi tổng khối lượng vận tải được dự báo không tăng trong năm 2026, nhu cầu vận chuyển tính theo quãng đường có thể tăng 1,5% do tàu phải lựa chọn hành trình dài hơn để tránh các khu vực bị gián đoạn. Vận tải container được dự báo tăng 3,3%, nhưng chậm hơn năm 2025.

UNCTAD cho biết lưu lượng tàu thương mại qua eo biển Hormuz giảm 95% vào đầu tháng 3, sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát từ tháng 2. Trước đó, trung bình mỗi ngày có khoảng 120 tàu đi qua tuyến hàng hải này.

Tại Biển Đỏ, một số hãng vận tải đã nối lại hoạt động, song nhiều tàu vẫn lựa chọn hành trình vòng qua Mũi Hảo Vọng, khiến thời gian vận chuyển kéo dài. Hoạt động vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen tiếp tục đối mặt với rủi ro an ninh, trong khi việc khai thác kênh đào Panama cũng gặp khó khăn do các biện pháp hạn chế và sự thay đổi của luồng vận tải.

Theo UNCTAD, hành trình kéo dài làm tăng chi phí nhiên liệu và gây ùn tắc tại các cảng. Từ tháng 1 đến tháng 8/2026, giá cước vận chuyển container giao ngay đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Giá cước vận chuyển dầu thô bằng tàu chở dầu trên một số tuyến đạt mức cao kỷ lục, trong khi giá nhiên liệu hàng hải tăng gần 80% so với trước khi xảy ra gián đoạn.

UNCTAD cảnh báo chi phí vận tải tăng cao có thể gây thêm sức ép lên giá hàng hóa tiêu dùng, đặc biệt tại các quốc đảo nhỏ và những nước kém phát triển. Cơ quan này kêu gọi tăng đầu tư hạ tầng nhằm củng cố khả năng chống chịu của các nền kinh tế trước biến động của hoạt động hàng hải.

Thanh Giang