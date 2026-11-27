New Zealand đối mặt khó khăn trong thành lập chính phủ sau bầu cử

Kết quả kiểm phiếu cuối cùng cuộc tổng tuyển cử tại New Zealand cho thấy liên minh cầm quyền do Thủ tướng Christopher Luxon lãnh đạo không giành đủ đa số ghế tại Quốc hội, buộc các đảng phải tiến hành đàm phán để thành lập chính phủ mới, trong bối cảnh khả năng tổ chức bầu cử lại chưa bị loại trừ.

Tin liên quan: New Zealand bắt đầu tổng tuyển cử

Theo Ủy ban Bầu cử New Zealand công bố ngày 27/11, liên minh do đảng Quốc gia (National) dẫn đầu giành được 65 ghế trong Quốc hội gồm 130 ghế, thiếu 1 ghế để đạt đa số. Trong khi đó, Công đảng (Labour), lực lượng đối lập lớn nhất do cựu Thủ tướng Chris Hipkins lãnh đạo, giành được 36 ghế. Các đảng đối lập có tổng cộng 58 ghế.

Kết quả cuối cùng được xác định sau khi kiểm khoảng 400.000 phiếu bầu đặc biệt, bao gồm phiếu của cử tri ở nước ngoài và những người bỏ phiếu ngoài khu vực đăng ký. Việc kiểm đếm bổ sung khiến đảng Quốc gia mất hai ghế tại Wairarapa và Hamilton East vào tay Công đảng, trong khi đảng Xanh giành ghế Wellington Bays từ Công đảng. Quốc hội cũng có thêm 10 ghế vượt mức, nâng tổng số ghế từ 120 lên 130.

Với cục diện này, đảng Cơ hội (Opportunity Party), lực lượng trung dung giành được 7 ghế, trở thành nhân tố quan trọng trong quá trình thành lập chính phủ mới. Tiến trình thương lượng được dự báo phức tạp do những khác biệt về chính sách giữa đảng Cơ hội và các đối tác hiện tại của ông Luxon, nhất là về môi trường, đánh bắt thủy sản, cạnh tranh và đầu tư công.

Thủ tướng Luxon cho biết các cuộc đàm phán chính thức với các đảng New Zealand Trước tiên , ACT và đảng Cơ hội sẽ bắt đầu nhằm tìm kiếm một chính phủ ổn định. Ông cũng cảnh báo, việc đàm phán cần được tiến hành thận trọng, bởi nếu không đạt được thỏa thuận, New Zealand có thể phải tổ chức bầu cử khác.

Trong khi đó, Lãnh đạo đảng Cơ hội Qiulae Wong tuyên bố sẵn sàng đàm phán, song khẳng định các cam kết về ứng phó biến đổi khí hậu, giảm chi phí sinh hoạt và xây dựng môi trường chính trị văn minh hơn là những nguyên tắc không thể thỏa hiệp.

Sau khi kết quả chính thức được công bố, quá trình xác định thành phần chính phủ mới của New Zealand có thể kéo dài vài tuần, thậm chí vài tháng. Nước này cũng đứng trước khả năng lần đầu tiên thành lập một liên minh gồm 4 đảng. Trong thời gian đàm phán, chính phủ đương nhiệm vẫn tiếp tục điều hành đất nước.

Thanh Vân