ASEAN Cup 2026: HLV Kim Sang Sik gửi thông điệp mạnh mẽ trước giờ G

Huấn luyện viên Kim Sang Sik khẳng định mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026 là bảo vệ thành công chức vô địch. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhấn mạnh toàn đội sẽ không nghĩ quá xa mà tập trung giành chiến thắng ở từng trận đấu, bắt đầu bằng cuộc đối đầu với Timor Leste trong trận ra quân bảng A diễn ra tối 24/7 trên sân vận động ở tỉnh Chonburi (Thái Lan).

Huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam Kim Sang Sik. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu, Huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết đội tuyển Việt Nam hướng tới màn trình diễn tốt nhất ngay từ trận mở màn cũng như trong toàn bộ hành trình tại giải.

Theo ông, việc bước vào giải với tư cách đương kim vô địch chắc chắn tạo ra áp lực, nhưng đồng thời cũng mang đến sự tự tin và động lực để các cầu thủ tiếp tục chinh phục mục tiêu cao nhất.

Nhà cầm quân 48 tuổi cho rằng ASEAN Cup chưa bao giờ là sân chơi dễ dàng.

Ông nhắc lại hành trình đăng quang của đội tuyển Việt Nam cách đây hai năm, khi mỗi trận đấu đều diễn ra đầy khó khăn và đòi hỏi tinh thần chiến đấu cao nhất.

Từ những bài học đó, toàn đội hiểu rằng chỉ có sự đoàn kết, tính tổ chức và khát khao cống hiến mới giúp đội tuyển tiến gần hơn tới mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch.

Dù đặt mục tiêu giành danh hiệu, nhưng Huấn luyện viên Kim Sang Sik vẫn giữ quan điểm tiếp cận từng trận đấu một. Ông cho rằng bóng đá luôn tiềm ẩn những bất ngờ, vì vậy điều quan trọng nhất lúc này là giành trọn 3 điểm trước Timor Leste, trước khi nghĩ đến những thử thách tiếp theo.

Đánh giá về đối thủ trong trận ra quân, chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết ban huấn luyện đã nghiên cứu rất kỹ lối chơi của Timor Leste. Theo ông, đây là đội bóng trẻ, giàu năng lượng và đã có sự chuẩn bị nghiêm túc về chiến thuật.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam cũng đã nhận diện được những điểm yếu của đối phương và sẽ cố gắng khai thác tối đa để giành kết quả thuận lợi.

Cũng tại cuộc họp báo, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức bày tỏ sự tự tin trước cuộc đối đầu với Timor Leste.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Thể Công Viettel cho biết toàn đội đã có chuyến tập huấn chất lượng tại Hàn Quốc, nơi Huấn luyện viên Kim Sang Sik áp dụng nhiều giáo án khác nhau nhằm nâng cao khả năng phối hợp và tăng cường sự gắn kết giữa các cầu thủ.

Hoàng Đức đánh giá đội tuyển Việt Nam năm nay có chiều sâu lực lượng tốt hơn khi xuất hiện nhiều gương mặt trẻ cùng các cầu thủ nhập tịch chất lượng.

Điều này tạo nên sự cạnh tranh tích cực ở mọi vị trí, đồng thời giúp đội tuyển sở hữu nhiều phương án chiến thuật hơn so với kỳ ASEAN Cup 2024.

Tiền vệ 27 tuổi cũng bày tỏ mong muốn cùng các đồng đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, ghi nhiều bàn thắng vào lưới Timor Leste để có màn khởi đầu thuận lợi, qua đó mang đến niềm vui cho người hâm mộ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền thông chính thức của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFF), đội trưởng Nguyễn Quang Hải cho biết toàn đội đã trải qua quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cả về thể lực, chiến thuật lẫn chuyên môn sau hơn 3 tuần tập trung, bao gồm chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và trận giao hữu với Myanmar.

Tiền vệ sinh năm 1997 nhận định bầu không khí trong đội tuyển đang rất tích cực, các cầu thủ đều duy trì sự tập trung và quyết tâm cao trước ngày khai mạc.

Quang Hải nhấn mạnh đội tuyển sẽ tiếp cận giải đấu với tư duy tập trung tối đa vào từng trận đấu thay vì nghĩ quá nhiều đến chặng đường phía trước. Theo đội trưởng tuyển Việt Nam, trận mở màn luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và sẽ tạo nền tảng cho toàn đội trong cuộc đua giành quyền vào bán kết.

Theo lịch thi đấu, sau trận gặp Timor Leste, đội tuyển Việt Nam sẽ trở về sân Mỹ Đình để tiếp đón Singapore vào ngày 31/7. Tiếp đó, thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ làm khách trên sân của Indonesia ngày 3/8 trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc đối đầu Campuchia vào ngày 7/8.

Tại bảng A, Indonesia được đánh giá là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với đội tuyển Việt Nam trong cuộc đua giành ngôi nhất bảng, trong khi Singapore và Campuchia cũng được dự báo sẽ tạo ra nhiều thử thách.

Với tư cách đương kim vô địch và lực lượng được đánh giá đồng đều hơn so với kỳ đăng quang năm 2024, đội tuyển Việt Nam bước vào ASEAN Cup 2026 với nhiều kỳ vọng.

Nếu bảo vệ thành công chức vô địch, thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang Sik sẽ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử giải đấu bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á./.

Theo TTXVN