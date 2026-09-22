MacBook Neo và MacBook Air M5 : Hai dòng laptop nổi bật trong năm

MacBook Neo và MacBook Air M5 đều hướng đến nhóm người dùng cần một chiếc laptop gọn gàng và phục vụ tốt công việc hằng ngày. Tuy nhiên, mỗi dòng lại tạo ra trải nghiệm khác nhau từ kích thước, khả năng xử lý đến thời lượng sử dụng. Sự khác biệt này giúp dễ xác định lựa chọn phù hợp hơn dựa trên nhu cầu thực tế.

MacBook Neo và MacBook Air M5 khác nhau thế nào?

MacBook Neo và MacBook Air M5 có những điểm khác biệt rõ ràng trong cách tiếp cận nhu cầu sử dụng. Từ thiết kế, kích thước màn hình đến cảm giác khi làm việc, mỗi dòng sẽ phù hợp với một nhóm người dùng riêng.

MacBook Neo mang đến trải nghiệm gọn gàng, dễ làm quen

MacBook Neo có thiết kế nhỏ gọn với màn hình Liquid Retina 13 inch, phù hợp với những không gian làm việc có diện tích hạn chế. Kích thước này tạo cảm giác thuận tiện khi mang máy đi học hoặc thay đổi vị trí thường xuyên.

Thiết kế nhỏ gọn, thuận tiện mang theo khi đi học.

Bốn tùy chọn màu sắc gồm bạc, hồng phớt, vàng citrus và xanh indigo mang đến diện mạo trẻ trung cho thiết bị. Trải nghiệm sử dụng trực quan cũng khiến dòng máy này dễ tiếp cận với người mới làm quen với macOS.

MacBook Air M5 phù hợp khi cần không gian làm việc rộng hơn

MacBook Air M5 có hai kích thước màn hình 13,6 inch và 15,3 inch, mang đến thêm lựa chọn cho người thường xuyên làm việc với nhiều nội dung cùng lúc. Bản 13 inch vẫn giữ được sự gọn gàng, trong khi bản 15 inch phù hợp hơn khi cần không gian hiển thị rộng để chia cửa sổ.

Giao diện hiển thị trực quan, tạo cảm giác thuận tiện khi sử dụng.

Khi sử dụng lâu cho học tập hoặc công việc, không gian hiển thị rộng có thể tạo cảm giác thoải mái hơn. MacBook Air M5 cũng có bộ nhớ thống nhất từ 16GB và dung lượng lưu trữ từ 512GB, phù hợp với nhu cầu lưu trữ và xử lý công việc ở mức cao hơn.

MacBook Neo và MacBook Air M5 khác biệt ra sao khi làm việc?

Bên cạnh thiết kế, trải nghiệm làm việc cũng tạo nên khác biệt giữa hai dòng máy. Khả năng xử lý tác vụ và cách tùy chỉnh môi trường sử dụng sẽ giúp người dùng xác định thiết bị phù hợp với thói quen hơn.

MacBook Neo đáp ứng tốt nhu cầu học tập hằng ngày

MacBook Neo sử dụng chip A18 Pro với CPU 6 lõi, GPU 5 lõi và Neural Engine 16 lõi. Cấu hình này hướng đến những tác vụ quen thuộc như duyệt web, xử lý tài liệu, gọi video, làm bài thuyết trình hay cập nhật lịch làm việc.

Dễ sắp xếp cửa sổ và truy cập nhanh các ứng dụng cần thiết.

Điểm đáng chú ý của MacBook Neo và MacBook Air M5 nằm ở cách người sử dụng có thể tùy chỉnh môi trường làm việc trên macOS. Giao diện cho phép sắp xếp cửa sổ, truy cập nhanh ứng dụng và sử dụng các phần mềm quen thuộc như Safari hay Microsoft 365 để phục vụ học tập và công việc nhẹ.

MacBook Air M5 mở rộng lựa chọn theo nhu cầu sử dụng

MacBook Air M5 sử dụng chip M5 với CPU 10 lõi, GPU từ 8 lõi, bộ nhớ 16GB và lưu trữ từ 512GB. Dòng máy có hai kích thước màn hình, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng:

Học tập, văn phòng và di chuyển: MacBook Neo phù hợp với thiết kế gọn nhẹ.

Làm việc nhiều cửa sổ: MacBook Air M5 13 inch cân bằng giữa không gian hiển thị và tính cơ động.

Ưu tiên màn hình lớn: MacBook Air M5 15 inch phù hợp khi thường xuyên đọc tài liệu, làm việc đa nội dung.

Cần thời lượng dài: MacBook Air M5 có thời lượng lên đến 15 giờ duyệt web và 18 giờ xem video, so với lần lượt 11 giờ và 16 giờ trên MacBook Neo.

Mua MacBook Neo và MacBook Air M5 ở đâu uy tín?

Khi chọn mua, người dùng nên ưu tiên MacBook Neo và MacBook Air M5 chính hãng và kiểm tra đúng phiên bản trước khi thanh toán. Chính sách bảo hành, hỗ trợ trả góp và hình thức giao hàng cũng nên được đối chiếu theo từng thời điểm để chọn phương án phù hợp.

Nếu cần cân đối ngân sách, có thể so sánh thêm giá giữa các cấu hình. MacBook Neo hiện có các mức dung lượng 256GB và 512GB, trong khi MacBook Air M5 có dung lượng lưu trữ từ 512GB, nên nhu cầu lưu trữ cũng là yếu tố đáng cân nhắc.