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Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, Thanh Hóa mưa lớn từ đêm 3/7

NM
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(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng 13 giờ ngày 3/7 áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; Thanh Hóa sẽ có mưa lớn trên diện rộng.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, Thanh Hóa mưa lớn từ đêm 3/7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, khoảng 13 giờ ngày 3/7 áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; Thanh Hóa sẽ có mưa lớn trên diện rộng.

Áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thành bão, Thanh Hóa mưa lớn từ đêm 3/7

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 14h00 ngày 2/7/2026.

Lúc 13 giờ ngày 2/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 112,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đặc khu Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61 km/h), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Đến 13 giờ ngày 3/7, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8-9, giật cấp 10-11 trên đất liền ven biển phía Đông Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc).

Đến 13 giờ ngày 4/7, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, trên khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, mỗi giờ đi được 10-15 km, sức gió cấp 8, giật cấp 10.

Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Từ đêm 3/7, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9-10, sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến trong khoảng 100-200mm, riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

NM

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