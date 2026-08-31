Áp thấp nhiệt đới di chuyển dị thường, khả năng mạnh lên thành bão vào ngày 1/9

Áp thấp nhiệt đới này được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, sau đó là Đông Đông Bắc, ngược ra khu vực Bắc Biển Đông, không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Sơ đồ đường đi của áp thấp. Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia

Theo bản tin lúc 20 giờ ngày 31/8 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên cường độ, di chuyển nhanh hơn và hướng về vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Theo chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới dự báo sẽ có hướng di chuyển dị thường, hiếm gặp.

Thay vì di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, Tây Tây Bắc, Tây Nam như thường gặp ở các xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông, áp thấp nhiệt đới này được dự báo sẽ di chuyển theo hướng Đông Đông Nam, sau đó là Đông Đông Bắc, ngược ra khu vực Bắc Biển Đông, không ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Hồi 19 giờ ngày 31/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc- 109,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9. Di chuyển theo hướng Nam với tốc độ từ 15-20km/h.

Đến 19 giờ ngày 1/9, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc-114,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Đông Bắc với tốc độ 20-25 km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 19 giờ ngày 2/9, bão ở vào khoảng 21,9 độ Vĩ Bắc-117,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, bão, vùng biển phía Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m, biển động mạnh. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 20 giờ 20 phút ngày 31/8 đến 1 giờ 20 phút ngày 1/9, khu vực tỉnh Lâm Đồng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt tại các xã, phường: Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Sắk, Đắk Song, Đắk Wil, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Đức An, Đức Lập, Kiến Đức, Krông Nô, Nam Đà, Nam Dong, Nâm Nung, Bắc Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa, Quảng Khê, Quảng Sơn, Quảng Tân, Quảng Tín, Quảng Trực, Tà Đùng, Thuận An, Thuận Hạnh, Trường Xuân, Tuy Đức.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 17 giờ đến 19 giờ ngày 31/8, khu vực tỉnh Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to như Quảng Tâm-Tuy Đức 50,8mm, Đắk Buk So 39,6mm;... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Lâm Đồng đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ap-thap-nhiet-doi-di-chuyen-di-thuong-kha-nang-manh-len-thanh-bao-vao-ngay-19-post1133574.vnp