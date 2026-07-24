Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Noul

Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Noul

Đến 7 giờ ngày 25/7, bão trên vùng biển Đông Bắc ở khu vực Bắc Biển Đông, sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm.

Vị trí và đường đi của bão Noul. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là Noul.

Hồi 7 giờ ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 124,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 210km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 7 giờ ngày 25/7, bão trên vùng biển Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 25km/h và có khả năng mạnh thêm.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Tiếp đến 7 giờ ngày 26/7, bão trên vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 10-11, giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 15-20km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Sau đó đến 7 giờ ngày 27/7, bão trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều tối 24/7, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, sóng cao 3-5m; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13, sóng cao 4-6m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ap-thap-nhiet-doi-da-manh-len-thanh-bao-voi-ten-quoc-te-la-noul-post1125985.vnp