Anthropic huy động 81,3 tỷ USD trong đợt IPO lớn nhất lịch sử

Công ty phát triển chatbot Claude đã huy động 81,3 tỷ USD thông qua đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), lập kỷ lục mới trên thị trường chứng khoán Mỹ. Thương vụ đưa giá trị định giá Anthropic lên khoảng 1.500 tỷ USD, cho thấy sức hút của lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), bất chấp những lo ngại về chi phí đầu tư và khả năng sinh lời.

Ngày 18/11, Anthropic chốt giá phát hành cổ phiếu ở mức 83 USD/cổ phiếu, cao hơn mức dự kiến ban đầu từ 70-78 USD. Công ty đồng thời tăng quy mô chào bán lên khoảng 980 triệu cổ phiếu, tương đương 81,3 tỷ USD. Trong đó, Anthropic bán khoảng 956,4 triệu cổ phiếu, số còn lại do các cổ đông hiện hữu chào bán.

Với quy mô này, IPO của Anthropic vượt thương vụ phát hành cổ phiếu trị giá khoảng 75 tỷ USD của SpaceX hồi tháng 6/2026, trở thành đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay. Ngoài ra, Anthropic dự kiến huy động thêm 26 tỷ USD thông qua đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược. Như vậy, tổng giá trị hai hình thức huy động vốn đạt khoảng 107,3 tỷ USD. Cổ phiếu công ty bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq ngày 19/11 với mã ANT.

Theo Reuters, đợt IPO cũng có thể tạo ra khối tài sản lớn cho hàng nghìn nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Anthropic, trở thành một trong những đợt gia tăng tài sản cho người lao động lớn nhất trong lịch sử Thung lũng Silicon. Tính đến ngày 30/9, những người nắm giữ quyền chọn mua cổ phiếu của công ty có khoản lãi tiềm năng trên giấy tờ khoảng 119 tỷ USD, trong đó khoảng 73 tỷ USD đã được xác lập quyền sở hữu.

Thương vụ diễn ra trong bối cảnh thị trường công nghệ và AI xuất hiện nhiều dấu hiệu thận trọng. Các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến khả năng sinh lời của những khoản đầu tư khổng lồ vào trung tâm dữ liệu, chip và hạ tầng tính toán. Chi phí phát triển AI tăng cao, trong khi triển vọng thu hồi vốn vẫn chưa rõ ràng, đang gây sức ép lên định giá của nhiều doanh nghiệp trong ngành.

Giới phân tích nhận định kết quả IPO của Anthropic sẽ là phép thử quan trọng đối với niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng thương mại của AI. Trong khi đó, đối thủ OpenAI cũng được dự báo có thể tiến hành IPO sớm nhất vào năm 2027, mở ra khả năng cạnh tranh huy động vốn ngày càng quyết liệt giữa các doanh nghiệp dẫn đầu lĩnh vực này.

Thúy Hà