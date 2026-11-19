Nhiều nước cảnh báo khẩn về lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong Java

Mỹ, Hàn Quốc và Anh cùng một số cơ quan an ninh mạng quốc tế đã phát đi cảnh báo khẩn cấp về lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong Java, ngôn ngữ lập trình được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu. Lỗ hổng này có thể cho phép tin tặc chiếm quyền kiểm soát máy chủ từ xa, đánh cắp dữ liệu hoặc làm gián đoạn các hệ thống quan trọng mà không cần đăng nhập.

Theo thông tin được công bố ngày 18/11, công ty an ninh mạng Mỹ KAF đã phát hiện lỗ hổng trong các chức năng quản lý bộ nhớ của Java. Lỗ hổng được đặt tên là “Java for Shell”, có nguy cơ cho phép các đối tượng tấn công khai thác hệ thống từ xa mà không cần xác thực danh tính. Phát hiện này được đưa ra chỉ vài tuần sau khi công ty cảnh báo về một lỗ hổng tương tự trong ngôn ngữ lập trình PHP.

Trước nguy cơ trên, tập đoàn Oracle đã phát hành bản vá bảo mật cho bộ công cụ phát triển Java. Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng Mỹ kêu gọi các tổ chức khẩn trương cập nhật phần mềm để hạn chế nguy cơ bị khai thác. Tập đoàn công nghệ Tencent của Trung Quốc cũng cảnh báo khách hàng về khả năng tin tặc lợi dụng lỗ hổng trong mã nguồn mở để xâm nhập và kiểm soát các dịch vụ.

Cơ quan an ninh mạng Anh khuyến nghị các doanh nghiệp duy trì cập nhật hệ thống, trong khi Trung tâm An ninh mạng quốc gia Hà Lan cho biết đang điều tra sự cố. Cơ quan này hiện chưa ghi nhận dấu hiệu cho thấy lỗ hổng bị khai thác trên diện rộng.

Hàn Quốc đặc biệt quan ngại trước nguy cơ mất an toàn thông tin do Java được sử dụng trong hơn một nửa hoạt động phát triển phần mềm và trên 70% hệ thống thông tin của khu vực công tại nước này. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn với các cơ quan liên quan. Bộ Khoa học và Cơ quan An ninh Internet Hàn Quốc đồng thời yêu cầu các tổ chức nhà nước và doanh nghiệp tư nhân nhanh chóng cài đặt bản cập nhật bảo mật.

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh nhiều sự cố công nghệ gần đây ảnh hưởng đến các lĩnh vực hàng không, ngân hàng và an ninh quốc gia, làm gia tăng quan ngại về mức độ an toàn của hạ tầng số. Tuy nhiên, đến nay, giới chức chưa xác định mối liên hệ giữa lỗ hổng Java với các sự cố xảy ra trong tuần tại Apple, Microsoft, hệ thống kiểm soát không lưu Mỹ và Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ.

Các cảnh báo cho thấy yêu cầu tăng cường bảo vệ phần mềm và cập nhật hệ thống đang trở nên cấp thiết, nhất là đối với những nền tảng được sử dụng rộng rãi trong các dịch vụ thiết yếu.

Lê Hà.