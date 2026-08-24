Ánh đèn lớp học nơi biên cương

Khi đồng hồ điểm 19 giờ cũng là lúc nhà văn hóa bản Pom Khuông, xã Tam Chung lại rộn rã tiếng nói cười. Từng tốp phụ nữ rảo bước đến lớp học, trên tay nâng niu cuốn vở còn thơm mùi giấy mới cùng chiếc bút chì đã gọt giũa cẩn thận. Gác lại nhọc nhằn trên nương rẫy, họ háo hức khi giờ học bắt đầu.

Một buổi học xóa mù chữ tại bản Pom Khuôm, xã Tam Chung.

Bản Pom Khuông có 85 hộ với 496 nhân khẩu, gần 100% là đồng bào dân tộc Mông. Tuy đời sống từng bước được cải thiện, song một số người chưa từng được đến trường hoặc phải nghỉ học sớm, dẫn đến mù chữ, tái mù chữ. Từ thực tế đó, Hội LHPN xã Tam Chung phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Chung và Trung tâm học tập cộng đồng xã tổ chức lớp xóa mù chữ cho 30 học viên. Có người đã ngoài 50 tuổi, nay bắt đầu hành trình đến với con chữ.

Ở lớp học, học viên được tập đọc, tập viết và làm những phép tính cơ bản phục vụ cuộc sống hằng ngày. Với họ, biết đọc, biết viết còn là cách để tự tin hơn trong giao tiếp, sinh hoạt. Chị Giàng Thị San chia sẻ: “Ngày trước, mỗi lần ký giấy tờ tôi chỉ biết điểm chỉ. Đi chợ cũng không biết tính toán nên nhiều khi rất ngại. Giờ được đi học, có con chữ tôi thấy mình tự tin hơn”.

Niềm vui học chữ của những phụ nữ vùng cao càng đặc biệt khi người trực tiếp đứng lớp là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung. Ban ngày thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, tối đến, những người lính lại trở thành “thầy giáo quân hàm xanh”, kiên nhẫn hướng dẫn học viên từng nét chữ, phép tính.

Theo kế hoạch, lớp học kéo dài 3 tháng, từ tháng 6 đến hết tháng 9/2026, vào các tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu hằng tuần. Thời gian học được bố trí vào buổi tối để chị em vẫn có thể lao động, sản xuất, chăm sóc gia đình mà không bỏ lỡ cơ hội đến lớp.

Không chỉ dạy chữ, những “thầy giáo quân hàm xanh” còn lồng ghép kiến thức về đời sống, phát triển kinh tế, chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước qua những câu chuyện gần gũi với đời sống bản làng.

Học viên còn được tham quan cột mốc biên giới, tham gia lễ chào cờ, tìm hiểu mô hình tăng gia sản xuất của đơn vị để học hỏi kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình. Đồn Biên phòng Tam Chung cũng kết nối các mạnh thường quân hỗ trợ cây, con giống, quần áo và nhu yếu phẩm cho học viên khó khăn.

Từ một lớp học xóa mù chữ, những kiến thức thiết thực đang được đưa đến gần hơn với người dân vùng biên. Con chữ vì thế không chỉ giúp họ đọc được giấy tờ, tính toán khi mua bán, mà còn mở rộng khả năng tiếp cận thông tin và cơ hội phát triển.

Một buổi học xóa mù chữ tại bản Pom Khuôm, xã Tam Chung.

Đây không phải lớp học đầu tiên được tổ chức tại xã Tam Chung. Từ năm 2023 đến nay, Đồn Biên phòng Tam Chung đã mở 3 lớp xóa mù chữ cho khoảng 145 học viên tại các bản Suối Lóng, Suối Phái và Ón, góp phần nâng cao dân trí, xây dựng đời sống văn hóa và củng cố thế trận biên phòng toàn dân.

Đồng chí Trương Thị Huyên, Phó Chủ tịch UBND xã, Giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng xã Tam Chung, cho biết: “Lớp xóa mù chữ tại Pom Khuông là một trong những hoạt động thuộc Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2026. Biết đọc, biết viết sẽ giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận thông tin, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Điều đáng quý là các học viên đều quyết tâm học tập, còn cán bộ biên phòng tận tình đồng hành. Đây là nền tảng để từng bước xây dựng cộng đồng học tập ngay tại vùng biên”.

Đêm xuống, giữa núi rừng Tam Chung, ánh đèn từ lớp học ở Pom Khuông vẫn sáng. Bên những trang vở, những người phụ nữ vùng biên đang nắn nót viết từng con chữ. Mỗi nét chữ không chỉ giúp họ biết đọc, biết viết, mà còn mở thêm cánh cửa tiếp cận tri thức, để tự tin hơn trên hành trình vươn lên trong cuộc sống.

Bài và ảnh: Trần Hằng