Ấn tượng lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Tối 27/6, lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 diễn ra ấn tượng tại Nhà Thi đấu TDTT tỉnh. Với niềm tin vào truyền thống vẻ vang, ý chí đổi mới và khát vọng phát triển của tỉnh, Đại hội hứa hẹn tạo khí thế mới, động lực mới để sự nghiệp TDTT của tỉnh tiếp tục bứt phá trong thời gian tới.

Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 đã được tổ chức long trọng tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Chương trình gồm phần nghi lễ khai mạc và phần đồng diễn nghệ thuật TDTT với sự tham gia của hàng nghìn người. Đây không chỉ là sân chơi rèn luyện, thi đua, mà còn là ngày hội của tinh thần thể thao, đoàn kết và lan tỏa lối sống khỏe mạnh trong cộng đồng.

Nghi thức truyền thống rước ảnh Bác Hồ diễn ra trang nghiêm.

Phần diễu hành biểu dương lực lượng có 30 khối tham gia, trong đó 23 khối đại diện cho các môn thi đấu tại Đại hội

Khối Quân đội diễu hành qua lễ đài.

Khối diễu hành Công an tiến qua lễ đài.

Phần diễu hành, biểu dương lực lượng, thể hiện tiềm năng, thế mạnh, khát vọng bay cao, vươn xa của thể thao Thanh Hóa trên tinh thần “Thể thao đoàn kết - trung thực - cao thượng”, đồng thời, còn là dịp để giới thiệu bản sắc văn hóa - thể thao độc đáo của cộng đồng các dân tộc anh em đang sinh sống trên các vùng miền ở Thanh.

Mỗi khối diễu hành mang một màu sắc riêng, phù hợp với từng môn thể thao, ở từng vùng miền. Qua đó phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của TDTT trên mảnh đất xứ Thanh giàu truyền thống văn hóa, thể thao.

Sau phần nghi lễ khai mạc là chương trình đồng diễn nghệ thuật TDTT đặc sắc với chủ đề "Thể thao Thanh Hóa - Khát vọng vươn tới đỉnh cao” với sự tham gia của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Trường Đại học Hồng Đức, Đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Trường THPT Hàm Rồng, Trường Tiểu học Điện Biên 2, CLB võ Vovinam cùng các nghệ sĩ Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa, trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa biểu diễn.

Chương trình nghệ thuật được chia thành 3 chương gồm: “Âm vang nguồn cội - Tự hào xứ Thanh”, “Quê Thanh hội tụ” và “Khát vọng chinh phục đỉnh cao mới”, tái hiện hành trình phát triển của vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và thể thao.

Chương trình nghệ thuật tái hiện hình ảnh mảnh đất Thanh Hóa với truyền thống thể thao từ xa xưa, vừa phát triển các môn thể thao để rèn luyện sức khỏe, mang tinh thần thượng võ như thi vật, thi đấu võ, đua thuyền, bơi chải, hội tung cù, vật cù, kéo co, đánh đu, ném còn, bắn nỏ...

Bên cạnh tái hiện lại truyền thống lịch sử, thể thao lâu đời, chương trình nghệ thuật chào mừng được dàn dựng công phu với liên khúc khí nhạc và ca khúc mang âm hưởng hào hùng, thể hiện khí thế sôi nổi, niềm tự hào và khát vọng vươn cao của thể thao Thanh Hóa trong giai đoạn phát triển mới.

Màn biểu diễn đặc sắc của các nghệ sĩ Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật tạo ra không gian văn hóa đặc sắc, lan tỏa khí thế vui tươi, phấn khởi, cổ vũ tinh thần rèn luyện TDTT của các tầng lớp Nhân dân; tạo động lực để sự nghiệp thể dục, thể thao của tỉnh tiếp tục bứt phá trong thời gian tới.

Anh Tuân