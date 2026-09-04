Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất EOS-05

Ngày 4/9 Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ (ISRO) thông báo tên lửa đẩy GSLV-F17 đã phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất EOS-05 từ Trung tâm Vũ trụ Satish Dhawan ở Sriharikota, bang Andhra Pradesh.

Ấn Độ phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất EOS-05. Ảnh: Bharatexpress.

Vụ phóng được thực hiện lúc 2 giờ 55 phút sáng theo giờ địa phương, sau khoảng 27,5 giờ đếm ngược. Khoảng 19 phút sau khi rời bệ phóng, EOS-05 được tách khỏi tên lửa và đưa vào quỹ đạo chuyển tiếp dưới địa đồng bộ theo kế hoạch. ISRO xác nhận GSLV-F17 đã hoàn thành nhiệm vụ và đưa vệ tinh vào quỹ đạo dự kiến.

Giám đốc ISRO, ông V. Narayanan khẳng định vệ tinh đã được đưa chính xác vào quỹ đạo và đang ở trạng thái hoàn toàn ổn định. Ông đánh giá đây là một thành tựu quan trọng của chương trình không gian Ấn Độ, đồng thời cho biết ISRO đặt mục tiêu thực hiện thêm sáu vụ phóng trong năm tài chính hiện tại.

EOS-05 là vệ tinh quan sát Trái Đất được ISRO phát triển với khả năng chụp ảnh từ quỹ đạo địa đồng bộ. Theo ISRO, đây là vệ tinh chụp ảnh Trái Đất đầu tiên của Ấn Độ được đưa lên quỹ đạo địa đồng bộ, qua đó mở rộng khả năng cung cấp dữ liệu quan sát phục vụ nhiều mục đích.

EOS-05 là vệ tinh quan sát Trái Đất được ISRO phát triển với khả năng chụp ảnh từ quỹ đạo địa đồng bộ. Ảnh: Timesofindia.

GSLV-F17 là chuyến bay thứ 19 của dòng tên lửa đẩy vệ tinh địa đồng bộ GSLV của Ấn Độ. Việc phóng EOS-05 là một trong những nhiệm vụ không gian quan trọng của ISRO trong năm 2026. Thành công của GSLV-F17 tiếp tục củng cố năng lực tự chủ của Ấn Độ trong lĩnh vực phóng vệ tinh và mở rộng chương trình quan sát Trái Đất phục vụ phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và an ninh quốc gia.

Sau khi được đưa vào quỹ đạo ban đầu, EOS-05 sẽ trải qua các bước kiểm tra và hiệu chỉnh trước khi đi vào hoạt động. Dữ liệu từ vệ tinh được kỳ vọng góp phần tăng cường năng lực quan sát Trái Đất của Ấn Độ. ISRO cho biết chương trình không gian nước này cũng đang chuẩn bị các nhiệm vụ tiếp theo, trong đó có chương trình Gaganyaan nhằm thực hiện chuyến bay có người lái vào không gian trong tương lai.

Lê Hà.

Nguồn: Wion, Timesofindia