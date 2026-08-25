Ấn Độ đẩy mạnh xuất khẩu vũ khí, mục tiêu trở thành cường quốc quốc phòng

Sau nhiều thập niên phụ thuộc đáng kể vào nguồn vũ khí nhập khẩu, Ấn Độ đang đẩy mạnh sản xuất quốc phòng trong nước, đồng thời đưa nhiều hệ thống vũ khí do nước này phát triển ra thị trường quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành cường quốc quốc phòng.

Tên lửa đạn đạo chiến thuật Pralay của Ấn Độ. Ảnh: Current Affairs.

Trong nhiều thập niên, Ấn Độ chủ yếu mua vũ khí từ nước ngoài để đáp ứng nhu cầu quốc phòng. Tuy nhiên, xu hướng đang thay đổi khi các sản phẩm do nước này tự phát triển như tên lửa BrahMos, hệ thống pháo phản lực Pinaka và tên lửa đạn đạo chiến thuật Pralay ngày càng được chú ý trên thị trường quốc tế.

Pinaka, hệ thống pháo phản lực đa nòng do Ấn Độ phát triển, được đưa vào sử dụng trong quân đội nước này và từng được triển khai trong các hoạt động quân sự. Armenia đã mua hệ thống Pinaka của Ấn Độ trong một hợp đồng trị giá 265 triệu USD vào năm 2022 và được cho là đang xem xét mua thêm. Ai Cập cũng được cho là đang đánh giá Pinaka như một phương án có chi phí cạnh tranh so với hệ thống pháo phản lực HIMARS của Mỹ.

Trong khi đó, Armenia được cho là đang đàm phán về giá để mua hơn 50 tên lửa chiến thuật Pralay do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ phát triển. Pralay có tầm bắn từ 150-500 km, được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công chính xác và phản ứng nhanh nhằm vào các mục tiêu trên chiến trường.

Sản lượng quốc phòng của Ấn Độ đạt mức kỷ lục 1,78 nghìn tỷ rupee (tương đương khoảng 18,6 tỷ USD) trong tài khóa 2025-2026. Ảnh: Zee news.

Sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng đang giúp Ấn Độ xây dựng danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, từ tên lửa, pháo phản lực, hệ thống phòng không đến các khí tài phục vụ tác chiến. Sản lượng quốc phòng của nước này đạt mức kỷ lục 1,78 nghìn tỷ rupee (tương đương khoảng 18,6 tỷ USD) trong tài khóa 2025-2026, gần gấp 4 lần so với tài khóa 2013-2014.

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định rằng việc mở rộng xuất khẩu vũ khí cũng đang đặt ra bài toán đối với New Delhi về việc cân bằng trong quá trình thúc đẩy tự chủ quốc phòng. Theo đó, hướng đi này giúp Ấn Độ tăng nguồn thu ngoại tệ, mở rộng thị trường và củng cố ngành công nghiệp quốc phòng. Song nếu các đơn hàng xuất khẩu khiến việc bàn giao khí tài cho lực lượng vũ trang trong nước bị chậm trễ, điều này có thể tạo ra khoảng trống về năng lực tác chiến.

Ngọc Liên

Nguồn: Wion.