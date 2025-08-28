An cư cho người lao động thu nhập thấp

Thanh Hóa là tỉnh đông dân, tốc độ đô thị hóa cao, công nghiệp và thương mại phát triển nhanh, thu hút lượng lớn lao động trẻ. Để người thu nhập thấp sớm an cư, lập nghiệp, thời gian qua tỉnh đã nỗ lực thu hút đầu tư các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) giá rẻ, hỗ trợ người lao động vay vốn xây nhà.

Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay vào mục đích nhà ở xã hội tại xã Hoằng Hóa.

Với mức thu nhập như hiện nay của nhiều người, việc mua NƠXH với giá cả hợp lý, lại được hỗ trợ vay vốn sẽ giúp họ có nơi ở ổn định, yên tâm làm việc. Chị Nguyễn Thị Hồng, nhân viên Siêu thị Co.opmart Thanh Hóa, đang sinh sống tại NƠXH khu chung cư Quảng Thắng, phường Đông Quang, chia sẻ: Vay vốn NƠXH không chỉ được hưởng lãi suất ưu đãi mà thời gian vay dài, chúng tôi ít bị áp lực trả nợ. Khi khách hàng khó khăn tài chính, ngân hàng kịp thời hỗ trợ, và nếu trả trước hạn cũng không mất phí là những “điểm cộng” của chương trình tín dụng này. Với người lao động đồng lương có hạn như chúng tôi, nếu không có vốn NƠXH sẽ rất khó mua nhà. Sau khi ổn định cuộc sống, chúng tôi nhận thấy chi phí ở trọ cũng xấp xỉ số tiền trả nợ ngân hàng mỗi tháng, trong khi đó lại được sở hữu tài sản, con cái được sống trong môi trường tốt.

Theo Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”, tỉnh Thanh Hóa phải hoàn thành ít nhất 13.787 căn. Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2021-2025 hoàn thành 6.287 căn hộ; giai đoạn 2 từ 2026-2030 hoàn thành 7.500 căn hộ. Hiện toàn tỉnh có 13 dự án đang triển khai và 14 dự án thực hiện lựa chọn chủ đầu tư mới. Những ngày này, có mặt tại Dự án NƠXH Happy Home Thanh Hóa (phường Hạc Thành) do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, chúng tôi chứng kiến không khí lao động tích cực của đội ngũ công nhân xây dựng. Đây là dự án có tổng diện tích 91.891,6m2, quy mô 18 tòa nhà với dự kiến tổng 2.824 căn hộ xây dựng trên 6 lô đất NƠXH. Dự án có hệ thống giao thông, cây xanh, sân chơi thể dục - thể thao, bãi đỗ xe và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại. Đây là một trong những công trình trọng điểm, được kỳ vọng góp phần giảm áp lực về chỗ ở cho người dân có thu nhập thấp và tạo tiền đề để hoàn thiện mạng lưới hạ tầng đô thị, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cư dân. Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho hàng nghìn lao động là công nhân, người lao động...

Đồng hành cùng chính quyền địa phương trong triển khai các dự án nhà ở trên địa bàn, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đang tiếp tục đẩy mạnh chương trình cho vay NƠXH. Hiện nay, mức vay tối đa là 1 tỷ đồng. Qua đó, giúp khách hàng tiếp cận nguồn vốn nhiều hơn, có đủ nguồn lực để thực hiện ước mơ “an cư lạc nghiệp”. Chương trình sẽ tạo đòn bẩy tài chính để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhất là những người thu nhập thấp tiếp cận chính sách nhà ở...

Chỉ với số tiền ban đầu khoảng 150 triệu đồng, phần còn lại người mua nhà được hỗ trợ thông qua nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH Thanh Hóa với lãi suất ổn định, thời hạn vay tối đa 25 năm. Gia đình anh Cao Nam Hùng ở xã Hoằng Hóa đang sinh sống trong căn nhà mới nhờ chương trình tín dụng chính sách ý nghĩa này, chia sẻ: “Nhờ khoản vay 500 triệu đồng từ chương trình, gia đình tôi đã xây dựng được căn nhà kiên cố, thay thế ngôi nhà cũ xuống cấp. Điều này giúp chúng tôi ổn định cuộc sống và yên tâm công tác”.

Các chính sách phát triển NƠXH, chương trình hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho người có thu nhập thấp đang được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả, hứa hẹn sẽ góp phần mở rộng cánh cửa, tạo điều kiện cho những công nhân, người lao động thu nhập thấp hiện thực hóa giấc mơ an cư, ổn định cuộc sống. Hiện NHCSXH Thanh Hóa đang tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh truyền thông để người dân nắm bắt chính sách.

Bài và ảnh: Khánh Phương