Agribank Thanh Hóa khai trương Phòng giao dịch Hậu Hiền

Ngày 29/11, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Thanh Hóa (Agribank Thanh Hóa) tổ chức lễ khai trương Phòng giao dịch Hậu Hiền, trực thuộc Agribank chi nhánh Thiệu Hóa Thanh Hóa

Các đại biểu cắt băng khai trương Phòng giao dịch Hậu Hiền.

Phòng giao dịch Hậu Hiền có địa chỉ tại số 262 đường 515, thôn Đồng Thanh, xã Thiệu Toán, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là điểm giao dịch mới được thành lập trên cơ sở điều chỉnh mạng lưới từ Phòng giao dịch Thanh Hóa thuộc Chi nhánh Hạc Thành nhằm tối ưu hóa khả năng phục vụ khách hàng và tăng cường sự hiện diện của Agribank tại các vùng nông thôn.

Sự kiện khai trương Phòng giao dịch Hậu Hiền là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển thương hiệu Agribank Thanh Hóa trong mở rộng thị phần để bảo đảm phục vụ khách hàng nhanh chóng và thuận tiện, phù hợp với thực tế sau khi đi vào vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Giám đốc Agribank Thanh Hóa Nguyễn Thuần Phong phát biểu tại buổi lễ.

Với vị trí địa lý, giao thông thuận tiện, cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, phục vụ tận tâm, sau khi đi vào hoạt động, Phòng giao dịch Hậu Hiền sẽ mang đến đa dạng sản phẩm, giải pháp tài chính cùng những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Những khách hàng đầu tiên đến giao dịch tại Phòng giao dịch Hậu Hiền.

Nhân dịp khai trương, Phòng giao dịch Hậu Hiền, Agribank Chi nhánh Thiệu Hóa Thanh Hóa dành nhiều phần quà tặng hấp dẫn cho khách hàng đến giao dịch.

Phòng giao dịch Hậu Hiền thực hiện nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn bằng nội tệ, ngoại tệ theo quy định hiện hành và các hình thức huy động vốn trong hệ thống Agribank ban hành. Cung cấp các dịch vụ ngân hàng số hiện đại qua ứng dụng Agribank E-Mobile Banking như: mở tài khoản thanh toán trực tuyến, thanh toán hóa đơn, đặt vé máy bay, chuyển khoản và thanh toán nhanh bằng mã QR, mua sắm trực tuyến VNshop... Phát hành đa dạng các loại thẻ ghi nợ nội địa, thẻ ghi nợ quốc tế Visa, MasterCard, thẻ tín dụng; mở tài khoản thanh toán số đẹp. Đáp ứng đa dạng các sản phẩm tín dụng về cho vay như: tiêu dùng, vay vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh, các dự án trung và dài hạn, dịch vụ bảo lãnh, vay thấu chi trên tài khoản thanh toán, vay thẻ tín dụng.

Khánh Phương