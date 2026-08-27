AFC ca ngợi tuyển Việt Nam; Quang Hải lập kỷ lục lịch sử với 3 lần vô địch ASEAN Cup

AFC ca ngợi tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026; Mbappe lập hat-trick, Real Madrid đè bẹp Real Sociedad 4-1; Kết quả bốc thăm vòng 3 Cúp Liên đoàn: Liverpool đụng Tottenham, MU gặp Brighton... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (27/8).

AFC ca ngợi tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026

Ngay sau khi tuyển Việt Nam xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 với tổng tỷ số 4-2 trước Thái Lan, trang chủ AFC Asian Cup đã đăng tải bài viết ca ngợi chiến tích này.

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup. Ảnh: Minh Tú

Trên trang mạng xã hội chính thức, AFC Asian Cup viết: “VIỆT NAM GIỮ VỮNG NGÔI VÔ ĐỊCH ASEAN CUP!” cùng thông điệp ca ngợi màn trình diễn của đội bóng áo đỏ trong trận chung kết đầy cảm xúc với Thái Lan.

Dù bị dẫn trước trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn giữ vững bản lĩnh để cầm hòa 2-2, khép lại hai lượt trận chung kết đầy cảm xúc.

Xuân Son và Đình Bắc cùng nhận danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup 2026.

Bên cạnh chức vô địch thuyết phục, tuyển Việt Nam còn nhận loạt giải thưởng cá nhân cao quý: Đình Bắc và Xuân Son đồng Vua phá lưới (5 bàn), Đình Bắc là Cầu thủ xuất sắc nhất, cùng thủ môn xuất sắc nhất Patrik Lê Giang.

Quang Hải lập kỷ lục với 3 lần vô địch ASEAN Cup

Sau chiến thắng chung cuộc 4-2 trước Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026, tiền vệ Nguyễn Quang Hải chính thức lập kỷ lục khi trở thành cầu thủ đầu tiên ba lần đăng quang giải đấu (2018, 2024 và 2026).

Quang Hải trở thành cầu thủ đầu tiên ba lần đăng quang giải đấu. Ảnh: Nguyễn Khánh

Đảm nhận băng đội trưởng năm nay, Quang Hải tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, nổi bật là pha lập công ở lượt đi trên sân khách. Thành tích này giúp anh vượt qua nhóm các đồng đội từng hai lần vô địch, qua đó củng cố vị thế biểu tượng của bóng đá nước nhà, chỉ còn kém kỷ lục bốn lần đăng quang của ngôi sao người Thái Lan Sarach Yooyen.

Mbappe lập hat-trick, Real Madrid đè bẹp Real Sociedad 4-1

Trong trận đá bù vòng 1 La Liga rạng sáng 27/8, Real Madrid dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho đã dễ dàng đánh bại Real Sociedad với tỷ số 4-1 ngay trên sân nhà Bernabeu.

Real Madrid thắng tưng bừng Real Sociedad trên sân nhà.

Nhân vật sáng nhất trận đấu là Kylian Mbappe với một cú hat-trick đẳng cấp ở các phút 40, 60 và 80. Bàn thắng còn lại của “Los Blancos” thuộc về Vinicius Junior, trong khi Luka Sucic là người lập công gỡ hòa tạm thời cho đội khách ở cuối hiệp một.

Thống kê áp đảo cùng sự tỏa sáng của hàng công giúp Real Madrid giành trọn 3 điểm thuyết phục, tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga sau hai chiến thắng liên tiếp.

Kết quả bốc thăm vòng 3 Cúp Liên đoàn: Liverpool đụng Tottenham, MU gặp Brighton

Lễ bốc thăm vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh mùa giải 2026-2027 đã mang đến những cặp đấu vô cùng hấp dẫn và nảy lửa. Tâm điểm của vòng đấu này là màn thư hùng đỉnh cao giữa Liverpool và Tottenham. Trong khi đó, Manchester United sẽ phải đối mặt với thử thách khó khăn mang tên Brighton.

Liverpool đối đầu Tottenham ngay vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh. Ảnh: Sky Sports

Các ông lớn khác cũng nhận kết quả đáng chú ý: nhà ĐKVĐ Man City tiếp đón Norwich City trên sân nhà, Arsenal làm khách trước Ipswich Town, còn Chelsea hoặc Luton Town sẽ chạm trán Leeds. Theo lịch, các trận đấu ở vòng 3 sẽ diễn ra trong hai tuần bắt đầu từ ngày 7/9 và 14/9/2026.

HS