Giao lưu Pickleball chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Thanh Hóa

Chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Công đoàn tỉnh Thanh Hóa (10/10/1946 - 10/10/2026), chiều 6/10, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức giao lưu Pickleball trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.

Các tay vợt chụp ảnh lưu niệm trước khi bước vào giao lưu.

Trong chương trình giao lưu Pickleball, các vận động viên (VĐV) tranh tài ở 3 nội dung gồm: đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm 1 sec chạm 15 để xác định thứ hạng chung cuộc.

Các cuộc so tài diễn ra sôi động và hấp dẫn.

Ngay sau lễ khai mạc, các trận thi đấu giao lưu đã diễn ra trong không khí hào hứng, sôi nổi với nhiều trận đấu hấp dẫn, những pha bóng đẹp mắt và tinh thần thi đấu hết mình của các VĐV.

Chương trình giao lưu Pickleball không chỉ là hoạt động chào mừng 80 năm ngày thành lập Công đoàn tỉnh Thanh Hóa, mà còn là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các ban, đơn vị trực thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh rèn luyện sức khỏe, giao lưu và tăng cường tinh thần đoàn kết.

Duy Tính