Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup 2026; Lamine Yamal chuẩn bị nhận mức lương “khủng”

Tuyển Việt Nam thua sát nút Malaysia 0-1: Trận tranh hạng ba tiếc nuối nhưng phản ánh đúng thực tế; MU khủng hoảng lực lượng trầm trọng trước thềm đại chiến Tottenham; Loạt trận Nations League: Pháp ngược dòng ấn tượng trước Bỉ, tài năng trẻ Italy tái lập kỷ lục 95 năm... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (6/10).

Tuyển Việt Nam thua sát nút Malaysia 0-1: Trận tranh hạng ba tiếc nuối nhưng phản ánh đúng thực tế

Thầy trò HLV Kim Sang-sik khép lại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng thất bại sát nút 0-1 trước Malaysia trong trận tranh hạng ba ngày 5/10. Dù nỗ lực kiểm soát thế trận và dồn ép trong hiệp hai, tuyển Việt Nam vẫn hoàn toàn bế tắc trước khối phòng ngự lùi sâu, kín kẽ của đối thủ do các pha tạt bóng thiếu chính xác và những cú dứt điểm vội vã.

Tuyển Việt Nam chơi đầy nỗ lực nhưng không thể tránh được thất bại trước Malaysia.

Ngược lại, Malaysia tận dụng cơ hội sắc bén hơn với bàn thắng duy nhất của Fergus Tierney xuất phát từ sự lơi lỏng của hàng thủ áo đỏ. Thất bại này để lại nhiều tiếc nuối về mặt cảm xúc, nhưng hoàn toàn hợp lý về chuyên môn khi thể lực cầu thủ bị bào mòn và đội bóng lộ rõ sự hạn chế trong phương án phá vỡ lối chơi phòng ngự số đông.

Indonesia đăng quang ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sau loạt luân lưu nghẹt thở trước Thái Lan

Tối 5/10, trên sân nhà Gelora Bung Karno, đội tuyển Indonesia chính thức giành chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 sau khi đánh bại Thái Lan 4-2 ở loạt sút luân lưu, khép lại trận chung kết 120 phút đầy kịch tính với tỷ số hòa 2-2.

Các cầu thủ Indonesia ăn mừng bàn thắng. Ảnh: FAT

Sở hữu đội hình nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng, Indonesia tạo ra thế trận áp đảo. Dù vậy, Thái Lan đã thể hiện tinh thần chiến đấu kiên cường dù phải thi đấu thiếu người từ cuối hiệp hai do thẻ đỏ của Nicholas Mickelson. Thậm chí, “Voi chiến” còn vượt lên dẫn 2-1 trong hiệp phụ trước khi Elkan Baggott ghi bàn gỡ hòa 2-2 quý giá cho chủ nhà ở phút 116.

Indonesia vô địch FIFA ASEAN Cup.

Bước vào loạt “đấu súng”, Indonesia thể hiện bản lĩnh tốt hơn để giành chiến thắng 4-2, chính thức giải cơn khát danh hiệu khu vực. Về phía Thái Lan, HLV Anthony Hudson bày tỏ sự tự hào lớn lao khi các học trò đã chiến đấu đến kiệt sức và sẵn sàng hướng tới Asian Cup 2027.

Loạt trận Nations League: Pháp ngược dòng ấn tượng trước Bỉ, tài năng trẻ Italy tái lập kỷ lục 95 năm

Rạng sáng 6/10, tuyển Pháp có chiến thắng ngược dòng thuyết phục 4-1 trước Bỉ tại bảng A UEFA Nations League. Dù bị dẫn trước trong phần lớn thời gian trận đấu sau pha lập công của Lukebakio, những điều chỉnh chiến thuật sắc bén từ HLV Zinedine Zidane đã giúp “Les Bleus” bùng nổ mạnh mẽ.

Cú đúp của Michael Olise đã ấn định chiến thắng tưng bừng cho tuyển Pháp.

Chỉ trong vòng 14 phút cuối trận, Desire Doue, Rayan Cherki và cú đúp chóng vánh của Michael Olise đã ấn định chiến thắng tưng bừng, giúp Pháp vững vàng ngôi đầu bảng với 10 điểm.

Esposito chạm cột mốc lịch sử sau 95 năm.

Trong khi đó, Italy đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 3-1. Điểm nhấn lớn nhất thuộc về pha lập công ở phút 87 của tiền đạo trẻ Francesco Pio Esposito.

Bàn thắng này giúp anh nâng tổng số pha lập công cho ĐTQG trước tuổi 21 lên con số 7, qua đó chính thức tái lập cột mốc lịch sử tồn tại suốt 95 năm kể từ năm 1931 của huyền thoại Giuseppe Meazza, giúp Italy củng cố vững chắc vị trí nhì bảng.

Kết quả các trận đấu Nations League rạng sáng 6/10.

Lamine Yamal chuẩn bị nhận mức lương “khủng” tại Barcelona

Barcelona đang lên kế hoạch nâng đãi ngộ cho Lamine Yamal sau chuỗi phong độ bùng nổ. Hiện ngôi sao 19 tuổi đã nhận mức lương cao nhất Camp Nou, khoảng 20 triệu euro ròng mỗi năm, theo điều khoản hiệu suất từ hợp đồng ký năm 2025.

Lamine Yamal chuẩn bị được tăng lương. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, đội chủ sân Camp Nou chưa thể kích hoạt thỏa thuận mới do vướng trần chi phí thể thao của La Liga.

Với quỹ lương thực tế đạt 581 triệu euro, sát nút giới hạn 582 triệu euro, Barca buộc phải chờ trần lương được nâng lên khoảng 636 triệu euro trong thời gian tới mới có thể hoàn tất việc tăng lương cho “thần đồng” người Tây Ban Nha.

MU khủng hoảng lực lượng trầm trọng trước thềm đại chiến Tottenham

Manchester United đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng khi có tới 9 cầu thủ cần được kiểm tra thể lực trước thềm trận gặp Tottenham tại vòng 6 Premier League vào ngày 10/10. Đợt tập trung đội tuyển quốc gia để lại hậu quả nặng nề với việc Marcus Rashford và Kobbie Mainoo phải rút lui, trong khi Patrick Dorgu cùng Noussair Mazraoui dính chấn thương.

MU đang có quá nhiều ca chấn thương.

Bên cạnh đó, những cái tên như Benjamin Sesko, Amad Diallo hay bộ đôi thủ môn Karl Darlow và Tom Heaton cũng không đảm bảo thể trạng tốt nhất. Tình trạng này khiến HLV Michael Carrick rơi vào thế khó, buộc ông phải chờ những bài kiểm tra phút chót để đưa ra quyết định về đội hình ra sân.

HS