ABBank Thanh Hóa thông báo thay đổi địa điểm

Căn cứ Công văn số 06/KV7-QLGS1 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh khu vực 7, ký ngày 5/1/2026 về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở ABBank Thanh Hóa trực thuộc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank).

Ngân hàng TMCP An Bình trân trọng thông báo trụ sở của Chi nhánh Thanh Hóa (ABBank Thanh Hóa) đã chuyển sang địa điểm mới với thông tin như sau:

Thời gian: Từ ngày 09/02/2026.

Địa chỉ mới: 10 Đại lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

ABBank chân thành cảm ơn sự đồng hành và tin tưởng của Quý khách hàng trong thời gian qua và rất mong tiếp tục được phục vụ Quý Khách hàng trong thời gian tới.

Mọi thông tin hỗ trợ, vui lòng liên hệ hotline: 1800.1159