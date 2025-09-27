99 vận động viên tranh tài sôi nổi tại Giải Pickleball Doanh nghiệp, Doanh nhân Thanh Hóa

Sáng 27/9, Giải Pickleball Doanh nghiệp, Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng lần thứ I, năm 2025 chính thức khai mạc tại sân Pickleball TĐT (phường Hạc Thành). Dự lễ khai mạc có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh lễ khai mạc.

Giải Pickleball Doanh nghiệp, Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng lần thứ I, năm 2025 là một trong nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2025). Đây chính là sân chơi thể thao bổ ích, rèn luyện sức khỏe cho cán bộ, nhân viên, người lao động tại các doanh nghiệp hội viên, các tổ chức Hội, Hiệp hội trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu, VĐV tham dự lễ khai mạc.

Giải thu hút 99 đôi vận động viên (VĐV) đến từ nhiều cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Các đôi VĐV sẽ tranh tài ở 4 nội dung thi đấu, đôi Nam lãnh đạo: 33 đôi (11 bảng 3). Đôi Nam - Nữ lãnh đạo: 12 đôi (4 bảng 3). Đôi Nam doanh nghiệp: 30 đôi (10 bảng 3). Đôi Nam - Nữ doanh nghiệp: 24 đôi (8 bảng 3).

Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng phát biểu khai mạc giải.

Các VĐV tham gia thi đấu Giải Pickleball áp dụng luật hiện hành của USAPA: Vòng bảng đến vòng tứ kết: đấu 1 sec, chạm 15 (chạm 8 thì 2 bên đổi sân), vòng bán kết: đấu 1 sec, điểm 15 cách 2, chạm 17 (chạm 8 thì 2 bên đổi sân), chung kết: đấu 3 sec chạm 11. Trường hợp có các cặp điểm bằng nhau thì tính chỉ số phụ để chọn đôi vào vòng tiếp theo bằng cách thức và thứ tự là: đối đầu trực tiếp, hiệu số thắng - thua.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu, VĐV tham dự giải.

Ngay trong những trận đấu đầu tiên, không khí giải đã trở nên sôi động với nhiều trận đấu kịch tính và hấp dẫn. Các VĐV đã có sự chuẩn bị tốt để tham gia giải với mục tiêu đạt thành tích cao nhất, với những trận đấu hay, chất lượng.

Các VĐV mang đến giải đấu những trận so tài kịch tính, chất lượng chuyên môn cao.

Không chỉ là một sự kiện thể thao đơn thuần, Giải Pickleball Doanh nghiệp, Doanh nhân Thanh Hóa mở rộng còn là hành trình truyền cảm hứng, kết nối và tinh thần tiên phong của cộng đồng doanh nhân Thanh Hóa. Đây sẽ là nơi các tay vợt doanh nhân không chỉ chinh phục những pha bóng đẹp, mà còn kiến tạo những giá trị cho tương lai; kỳ vọng trở thành cầu nối, tăng cường sự gắn kết giữa các doanh nghiệp, mở ra nhiều cơ hội hợp tác, phát triển kinh tế.

Giải thu hút sự theo dõi, cổ vũ của đông đảo khán giả.

Giải khép lại vào tối 27/9 với Gala tổng kết, bế mạc và trao giải.

Anh Tuân