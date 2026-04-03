91Lab – Không gian dành cho người yêu cà phê Specialty

Trong bối cảnh cà phê ngày càng được thưởng thức theo cách tinh tế hơn, những không gian mang đậm trải nghiệm đang dần lên ngôi. Không chỉ dừng lại ở một ly cà phê ngon, người trẻ còn tìm kiếm sự kết nối và hiểu biết sâu hơn về hạt cà. Đó cũng chính là lý do 91Lab ra đời – một không gian dành riêng cho những ai thực sự yêu cà phê Specialty.

91Lab - Khởi nguồn từ đam mê đến lan tỏa giá trị cà phê Specialty

91Lab Coffee ra đời từ tình yêu thuần túy với cà phê và mong muốn mang đến những trải nghiệm đúng nghĩa về cà phê Specialty. Không chỉ là một quán cà phê, 91Lab được xây dựng như một không gian để khám phá, chia sẻ và kết nối những người thực sự yêu cà phê.

Với định hướng không chỉ bán cà phê, 91Lab tập trung lan tỏa kiến thức và văn hóa cà phê Specialty thông qua từng ly cà và những câu chuyện phía sau. Tại đây, khách hàng không chỉ thưởng thức mà còn hiểu rõ hơn về nguồn gốc, hương vị và hành trình của cà phê. Ba giá trị cốt lõi mà 91Lab theo đuổi gồm: chất lượng - minh bạch - giá trị , tạo nên một không gian cà phê tinh tế, chân thật và khác biệt.

Không gian tại 91Lab hướng đến trải nghiệm thưởng thức cà phê và sự kết nối

Không chỉ dừng lại ở chất lượng trong từng ly cà phê, 91Lab còn chú trọng kiến tạo một không gian nơi trải nghiệm và sự kết nối được đặt lên hàng đầu.

Thiết kế tối giản, tập trung vào trải nghiệm

91Lab lựa chọn phong cách thiết kế tối giản, loại bỏ những chi tiết dư thừa để tập trung trọn vẹn vào trải nghiệm cà phê. Không gian mở, ấm cúng với cách bố trí tinh gọn giúp khách hàng dễ dàng thư giãn và cảm nhận hương vị một cách rõ ràng hơn.

Từng góc nhỏ đều được sắp đặt nhằm tối ưu cho việc thưởng thức – nơi mỗi ly cà phê trở thành trung tâm của trải nghiệm.

Nơi gặp gỡ của cộng đồng yêu cà phê

Không chỉ là nơi thưởng thức, 91Lab còn là điểm hẹn của những người yêu cà phê. Tại đây, sự tương tác giữa barista và khách hàng diễn ra một cách tự nhiên, gần gũi – từ việc giới thiệu hạt cà, cách pha cho đến chia sẻ cảm nhận hương vị. Những cuộc trò chuyện xoay quanh cà phê không chỉ giúp lan tỏa kiến thức mà còn tạo nên một cộng đồng kết nối bằng niềm đam mê chung.

Mỗi ly cà phê tại 91Lab được hoàn thiện qua quy trình kiểm soát chặt chẽ

Đằng sau mỗi ly cà phê tại 91Lab là sự đầu tư kỹ lưỡng từ nguyên liệu đến quy trình, tạo nên chất lượng khác biệt có thể cảm nhận ngay từ ngụm đầu tiên.

Tuyển chọn hạt cà phê Specialty: Mỗi loại hạt đều được đánh giá theo tiêu chuẩn chất lượng (SCA), đảm bảo đạt mức điểm cao và thể hiện được đặc trưng hương vị riêng biệt. Đây là nền tảng để mỗi ly cà phê tại 91Lab luôn giữ được sự tinh khiết và khác biệt.

Quy trình rang xay và pha chế chỉn chu: Từng mẻ rang tại 91Lab được kiểm soát kỹ lưỡng, tối ưu profile để làm nổi bật hương vị tự nhiên của hạt cà. Quá trình pha chế cũng được thực hiện cẩn thận với nhiều phương pháp khác nhau như Pour Over, Espresso, Cold Brew, mang đến đa dạng trải nghiệm cho người thưởng thức - từ nhẹ nhàng, thanh thoát đến đậm đà, sâu lắng.

Giá trị đằng sau mỗi tách cà phê: Mỗi tách cà phê tại 91Lab không chỉ là một thức uống, mà còn là một câu chuyện về vùng đất, khí hậu và con người đứng sau hạt cà phê. Những trải nghiệm tasting (nếu có) cũng giúp người thưởng thức hiểu rõ hơn và kết nối sâu hơn với thế giới cà phê Specialty.

91Lab và hành trình lan tỏa cà phê Specialty tại Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở một không gian thưởng thức, 91Lab từng bước góp phần xây dựng cộng đồng cà phê Specialty thông qua việc chia sẻ kiến thức và tạo ra những trải nghiệm thực tế cho người yêu cà phê. Từ việc giới thiệu hạt cà chất lượng đến cách cảm nhận hương vị, 91Lab giúp khách hàng tiếp cận cà phê một cách đúng và sâu hơn.

91Lab lan tỏa tinh thần cà phê Specialty đến cộng đồng Việt

Bên cạnh đó, 91Lab đặc biệt chú trọng kết nối người trẻ với cà phê Specialty thông qua các hoạt động như workshop, trải nghiệm pha chế hay những buổi chia sẻ về từng loại cà phê. Đây không chỉ là cơ hội để học hỏi mà còn là cách lan tỏa niềm đam mê cà phê một cách gần gũi, dễ tiếp cận.

Trong tương lai, 91Lab hướng đến việc mở rộng không gian trải nghiệm, đa dạng hóa hoạt động cộng đồng và tiếp tục lan tỏa giá trị cà phê Specialty đến nhiều người hơn. Mục tiêu không chỉ là phát triển thương hiệu, mà còn góp phần nâng tầm văn hóa thưởng thức cà phê tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ 91Lab: