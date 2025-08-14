5 sai lầm khiến bạn mãi không lên B and IELTS Writing – Bật mí mẹo từ DOL Academy

Nhiều thí sinh luyện IELTS Writing mãi vẫn không lên band, dù đã đầu tư thời gian. Với phương pháp học hiện đại và bài mẫu chất lượng, DOL Academy mang đến giải pháp giúp bạn cải thiện rõ rệt kỹ năng viết và nâng band hiệu quả.

IELTS Writing là gì? Tiêu chí chấm điểm của kỹ năng này là gì?

IELTS Writing là phần thi kiểm tra khả năng viết học thuật theo hai task: Writing Task 1 yêu cầu mô tả biểu đồ, bản đồ hoặc quy trình; Writing Task 2 là viết luận theo một chủ đề xã hội, giáo dục, môi trường... Task 1 thường yêu cầu tối thiểu 150 từ trong 20 phút, Task 2 yêu cầu khoảng 250 từ trong 40 phút.

Phần thi IELTS Writing được chấm dựa trên bốn tiêu chí chính: Task Response (hoàn thành yêu cầu đề bài), Coherence and Cohesion (tính mạch lạc và liên kết), Lexical Resource (vốn từ vựng), và Grammatical Range and Accuracy (ngữ pháp và độ chính xác). Mỗi tiêu chí chiếm 25% tổng điểm. Để đạt điểm cao, thí sinh không chỉ cần trả lời đúng trọng tâm câu hỏi mà còn phải diễn đạt rõ ràng, sử dụng từ vựng đa dạng, chính xác về ngữ pháp và trình bày bài viết một cách logic, mạch lạc.

5 sai lầm khiến bạn mãi không lên Band IELTS Writing

1. Thiếu ý tưởng phát triển bài viết

Một trong những lý do khiến nhiều thí sinh “mắc kẹt” ở mức band trung bình là không thể phát triển ý tưởng đủ sâu cho bài luận Task 2. Bài viết thường bị lạc đề, thiếu chiều sâu lập luận hoặc không có ví dụ cụ thể.

2. Viết câu quá phức tạp hoặc quá đơn giản

Một lỗi khác ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu chí Coherence and Cohesion là thí sinh viết câu quá cầu kỳ hoặc quá sơ sài. Câu văn nếu quá phức tạp dễ gây khó hiểu; còn nếu quá đơn giản lại không thể hiện đủ khả năng ngôn ngữ học thuật.

3. Dùng từ vựng học thuộc, không tự nhiên

Việc “học tủ” từ vựng hay lạm dụng các mẫu câu có sẵn khiến bài viết thiếu tự nhiên, ảnh hưởng đến điểm Lexical Resource.

4. Không có chiến lược quản lý thời gian hiệu quả

Nhiều thí sinh gặp khó khăn trong việc phân bổ thời gian hợp lý giữa Task 1 và Task 2, dẫn đến việc “chạy nước rút” khi viết phần quan trọng hơn. Từ đó, thí sinh không đủ thời gian để hoàn thành các yêu cầu cơ bản cũng như rà soát lại các cụm từ đồng nghĩa, diễn đạt đa dạng hơn.

5. Không rà soát bài trước khi nộp

Ngay cả những lỗi nhỏ như sai chính tả, dùng sai thì, hay viết hoa không đúng chỗ cũng có thể khiến bạn mất điểm đáng tiếc. Đó là lý do DOL luôn khuyên học viên dành ít nhất 3 phút cuối để rà soát lại bài viết trước khi nộp.

Làm sao để cải thiện Band IELTS Writing?

1. Áp dụng tư duy Linearthinking vào bài IELTS Writing Task 2

Một trong những phương pháp giúp cải thiện chất lượng bài viết rõ rệt là Linearthinking – tư duy tuyến tính được phát triển và giảng dạy tại https://dolacademy.vn/ . Khác với cách suy nghĩ rời rạc, Linearthinking giúp người học xây dựng dàn ý theo chuỗi logic, triển khai các đoạn văn một cách chặt chẽ và có chiều sâu. Khi so sánh giữa bài viết sử dụng Linearthinking với bài của học viên chưa có định hướng rõ ràng, sự khác biệt thể hiện rõ qua mức độ mạch lạc và khả năng lập luận.

2. Ôn luyện từ vựng và cấu trúc câu theo cách hệ thống

Hệ thống từ vựng được cập nhật theo chủ đề để bạn dễ vận dụng vào Task 2.

Việc cải thiện band điểm Writing không thể tách rời quá trình xây dựng vốn từ vựng và cấu trúc ngôn ngữ. Thay vì học tràn lan và không có định hướng, DOL khuyến khích học viên ôn luyện từ vựng theo từng chủ đề sát đề thi như: giáo dục, môi trường, công việc, công nghệ, xã hội... Bên cạnh đó, người học cũng được hướng dẫn cách sử dụng collocation và paraphrase linh hoạt, giúp bài viết vừa tự nhiên vừa thể hiện trình độ ngôn ngữ học thuật một cách rõ nét.

3. Chữa bài Writing cá nhân hóa tại DOL Academy

Một yếu tố then chốt giúp nâng band hiệu quả là nhận được phản hồi chi tiết từ giáo viên với chuyên môn cao. Tại DOL Academy, học viên được tham gia các khóa học IELTS Writing có hình thức chữa bài 1‐1 với giáo viên. Qua đó, từng lỗi sai về ý tưởng, từ vựng, ngữ pháp hoặc logic được phân tích rõ ràng, đi kèm hướng dẫn sửa lỗi cụ thể. Việc cá nhân hóa lộ trình học và phương pháp chữa bài giúp học viên hiểu rõ điểm yếu, từ đó cải thiện chính xác những phần còn thiếu sót trong bài viết của mình.

Kết luận

Với phương pháp học dựa trên Linearthinking, hệ thống luyện từ vựng theo chủ đề sát đề thi, cùng lộ trình chữa bài cá nhân hóa, DOL Academy mang đến giải pháp toàn diện để thí sinh phát triển kỹ năng Writing một cách rõ ràng, logic và hiệu quả.

