200 học viên tập huấn nghiệp vụ TDTT theo chương trình xây dựng nông thôn mới

Sáng 02/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam (Bộ VHTT&DL) tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ dành cho cán bộ, cộng tác viên thể dục thể thao (TDTT) cơ sở tại tỉnh Thanh Hóa theo “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới” năm 2025.

Các đại biểu và học viên tham gia lớp tập huấn.

Tham dự lớp tập huấn có 200 cán bộ, cộng tác viên TDTT của các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn sẽ truyền đạt cho học viên các chuyên đề: Chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác TDTT; Nghiệp vụ Công tác TDTT cơ sở; phương pháp xây dựng kế hoạch, điều lệ giải thể thao và hướng dẫn công tác tổ chức giải TDTT phong trào và Luật thi đấu một số môn thể thao. Bên cạnh đó các học viên sẽ được trang bị kiến thức lý thuyết và thực hành về luật thi đấu, kỹ năng trọng tài, phương pháp huấn luyện và công tác tổ chức và điều hành môn Bóng chuyền hơi, Pickleball; hướng dẫn bài tập trên thiết bị thể thao ngoài trời. Ngoài ra, trong quá trình tập huấn, các học viên được tham quan, thực tế các thiết chế về TDTT và học tập mô hình điểm tại một xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới của tỉnh Thanh Hóa.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ cán bộ, cộng tác viên tại các địa phương vào sự phát triển chung của thể thao tỉnh nhà. Đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ, cộng tác viên thể thao cơ sở tiếp tục nêu cao tinh thần tự giác, nghiêm túc, tiếp thu tốt các kiến thức do giảng viên truyền đạt, từ đó tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động thể dục thể thao cấp cơ sở tại địa phương.

Tiến sỹ Tạ Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thể thao Ba Đình, Cục Thể dục Thể thao truyền đạt chuyên đề tại lớp tập huấn.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức về quan điểm, đường lối chỉ đạo của Đảng và kiến thức pháp luật về thể dục, thể thao cho cán bộ, cộng tác viên TDTT ở cơ sở. Từ đó làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền về việc đầu tư kinh phí hoàn thiện hạ tầng cơ sở phục vụ cho việc luyện tập TDTT của người dân vùng nông thôn theo các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các học viên tham gia lớp tập huấn.

Theo kế hoạch lớp tập huấn sẽ diễn ra từ ngày 02/12 đến ngày 06/12.

Anh Tuân