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18 đội tranh tài tại Hội thi “Nhà nông đua tài” xã Thạch Bình

Phan Nga
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 11/10, Hội Nông dân xã Thạch Bình tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” lần thứ nhất, năm 2026 với sự tham gia của 18 đội thi đại diện cho 18 chi hội nông dân trên địa bàn. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026).

18 đội tranh tài tại Hội thi “Nhà nông đua tài” xã Thạch Bình

Sáng 11/10, Hội Nông dân xã Thạch Bình tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài” lần thứ nhất, năm 2026 với sự tham gia của 18 đội thi đại diện cho 18 chi hội nông dân trên địa bàn. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2026).

18 đội tranh tài tại Hội thi “Nhà nông đua tài” xã Thạch Bình

Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh tặng hoa chúc mừng hội thi.

Với tinh thần “Đoàn kết - tự tin - sáng tạo - giao lưu - học hỏi”, các đội thi mang đến những phần trình diễn sôi nổi, hấp dẫn, được thể hiện bằng thơ, ca, hò, vè và hình thức sân khấu hóa.

Qua phần thi, các đội giới thiệu tiềm năng kinh tế, phong trào nông dân và những nét đặc trưng của đơn vị, đồng thời lồng ghép kiến thức về sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

18 đội tranh tài tại Hội thi “Nhà nông đua tài” xã Thạch Bình

Một tiết mục văn nghệ trình diễn tại hội thi.

Hội thi là dịp để cán bộ, hội viên nông dân giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong lao động, sản xuất; đồng thời tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến hội viên và Nhân dân.

Phan Nga

Từ khóa:

#Hội Nông dân Việt Nam #xã Thạch Bình #Nhà nông đua tài #Hội thi #thi đua sản xuất kinh doanh giỏi #Xây dựng nông thôn mới #Tranh tài #phát triển nông nghiệp bền vững #Sản xuất nông nghiệp #Bảo vệ môi trường

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