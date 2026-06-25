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156 khách hàng lớn tham gia điều chỉnh phụ tải điện

Tùng Lâm
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(Baothanhhoa.vn) - Trước diễn biến nắng nóng cao điểm, đến 17 giờ ngày 25/6, đã có 156 doanh nghiệp là các khách hàng lớn trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), với tổng công suất tiết giảm hơn 346MW, góp phần giảm đáng kể áp lực vận hành hệ thống điện trong những thời điểm phụ tải tăng cao.

156 khách hàng lớn tham gia điều chỉnh phụ tải điện

Trước diễn biến nắng nóng cao điểm, đến 17 giờ ngày 25/6, đã có 156 doanh nghiệp là các khách hàng lớn trên địa bàn tỉnh tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR), với tổng công suất tiết giảm hơn 346MW, góp phần giảm đáng kể áp lực vận hành hệ thống điện trong những thời điểm phụ tải tăng cao.

156 khách hàng lớn tham gia điều chỉnh phụ tải điện

Công suất phụ tải cực đại (Pmax) toàn tỉnh đã đạt 1.885MW vào ngày 25/6.

Trước đó, để bảo đảm an ninh hệ thống điện miền Bắc trong đợt nắng nóng cao điểm diễn ra từ 23/6, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thông báo, đề nghị các đơn vị đã ký thỏa thuận chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) chủ động tiết giảm công suất tối đa trong các khung giờ cao điểm ngày 24 và 25/6.

Đến 17 giờ ngày 25/6, toàn tỉnh đã có 156 doanh nghiệp tham gia điều chỉnh phụ tải, thực hiện cắt giảm công suất ở mức tối đa trong khả năng, góp phần giảm đáng kể áp lực vận hành hệ thống điện trong những thời điểm phụ tải tăng cao.

156 khách hàng lớn tham gia điều chỉnh phụ tải điện

Công ty Xi măng Long Sơn cắt giảm 40MW trong khung giờ cao điểm.

Đáng chú ý, nhóm 7 khách hàng sử dụng điện cấp điện áp 110kV đã phát huy vai trò nòng cốt trong chương trình DR với mức điều chỉnh công suất lớn.

Trong đó có nhiều doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn như Gang thép Nghi Sơn, Xi măng Long Sơn, Xi măng Bỉm Sơn, Xi măng Nghi Sơn, Lốp COFO Việt Nam và một số doanh nghiệp công nghiệp trọng điểm khác.

Riêng nhóm khách hàng này đã tham gia điều chỉnh khoảng 126MW trong giờ cao điểm trưa và khoảng 135MW trong giờ cao điểm tối, góp phần quan trọng trong việc san tải cho hệ thống điện.

Trước đó, để chủ động ứng phó với mùa nắng nóng, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã làm việc với 258 khách hàng sử dụng điện lớn trên địa bàn nhằm thống nhất các phương án sẵn sàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải khi có yêu cầu.

156 khách hàng lớn tham gia điều chỉnh phụ tải điện

Theo dõi hoạt động của các trạm biến áp và hệ thống điện trên địa bàn tại Trung tâm điều khiển xa, Công ty Điện lực Thanh Hóa.

Theo dự báo của ngành điện, công suất phụ tải cực đại (Pmax) toàn tỉnh trong năm 2026 có thể đạt khoảng 1.964MW nếu nắng nóng tiếp tục diễn biến cực đoan.

Vì vậy, bên cạnh các giải pháp kỹ thuật của ngành điện, sự hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp và khách hàng sử dụng điện lớn thông qua chương trình điều chỉnh phụ tải sẽ tiếp tục là giải pháp quan trọng nhằm bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện, hạn chế nguy cơ phải cắt giảm phụ tải ngoài kế hoạch trong mùa cao điểm nắng nóng.

Tùng Lâm

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#phụ tải #Công ty Điện lực Thanh Hóa #điều chỉnh #khách hàng #Chương trình #Xi măng Long Sơn #tham gia #hệ thống #Nghi Sơn #Cộng đồng doanh nghiệp

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