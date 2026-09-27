Nhiều thí sinh thi trượt bằng lái ô tô hàng chục lần

Trong 9 tháng, hơn 4,4 triệu lượt thí sinh dự sát hạch lái xe, tỷ lệ đạt 65,37%. Có trường hợp trượt hạng B số sàn tới 18 lần.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, công tác sát hạch, quản lý, cấp giấy phép lái xe tiếp tục được lực lượng CSGT đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ.

Trong 9 tháng đầu năm, toàn quốc có 4.415.691 lượt thí sinh có mặt dự sát hạch lái xe các hạng, trong đó 2.886.413 trường hợp đạt (chiếm 65,37%).

Đáng chú ý, đối với hạng B số sàn, một trường hợp thi sinh ở Tuyên Quang trượt tới 18 lần; một thí sinh ở Quảng Ninh trượt 15 lần; một thí sinh ở Ninh Bình trượt 14 lần; một thí sinh ở Sơn La trượt 12 lần...

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, sa hình là nội dung thí sinh trượt lặp lại nhiều nhất. Nhiều trường hợp trượt sa hình là thí sinh lớn tuổi: Lào Cai (sinh năm 1965, trượt 08 lần), Lâm Đồng (1966, 07 lần), Lai Châu (1974, 05 lần), Quảng Ngãi (1974, 09 lần), Quảng Trị (1976, 04 lần).

Trượt lý thuyết lái xe ô tô nhiều lần gồm: một trường hợp trượt 10 lần tại Vĩnh Long (hạng C1), một trường hợp 09 lần tại Hải Phòng (hạng B); Quảng Trị có 02 thí sinh (sinh năm 2007) trượt lý thuyết 05 - 06 lần (hạng B).

“Điều quan trọng là các thí sinh vẫn quyết tâm học lại, ôn tập và dự thi sát hạch lại (cả lý thuyết và tay lái), để có giấy phép lái xe, thực sự có thể lái xe an toàn trên đường”, theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông.

Theo VTV

Nguồn: https://vtv.vn/nhieu-thi-sinh-thi-truot-bang-lai-o-to-hang-chuc-lan-100260926092317016.htm