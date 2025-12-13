100 vận động viên tham gia giải pickleball Công đoàn phường Hạc Thành

Sáng 13/12, Công đoàn phường Hạc Thành tổ chức lễ khai mạc giải pickleball lần thứ I, năm 2025 chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Thanh Hóa lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải.

Tham gia giải có 100 VĐV thuộc 16 đoàn đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn phường Hạc Thành. Các VĐV tham gia thi đấu nôi dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

Đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Công đoàn phường Hạc Thành phát biểu khai mạc giải Pickleball lần thứ I.

Giải Pickleball Công đoàn phường Hạc Thành lần thứ I là sân chơi ý nghĩa, thiết thực nhằm duy trì phong trào tập luyện thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phường giao lưu, học hỏi lẫn nhau, tăng cường tinh thần đoàn kết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Các vận động viên thi đấu nội dung đôi nam.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì và 2 giải ba cho các VĐV.

Tố Phương