100% tàu thuyền của ngư dân Sầm Sơn đã vào nơi tránh trú an toàn

Trước diễn biến phức tạp của bão số 5, chiều 23 và sáng 24/8, lực lượng công an, bộ đội biên phòng cùng các đoàn thể chính trị - xã hội phường Sầm Sơn đã khẩn trương hỗ trợ ngư dân đưa thuyền, bè mảng lên bờ, gia cố chắc chắn để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

100% tàu thuyền của ngư dân Sầm Sơn đã vào nơi tránh trú bão an toàn.

Ngay từ khi có thông tin dự báo bão, chính quyền địa phương đã chỉ đạo rà soát, tuyên truyền, vận động ngư dân chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh. Các lực lượng công an, biên phòng, cảnh sát PCCC và CNCH trên sông, hội viên phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân, đoàn viên thanh niên... đã trực tiếp xuống các bến thuyền, bãi biển hỗ trợ bà con ngư dân neo đậu, kéo phương tiện lên bờ.

Lực lượng chức năng hỗ trợ ngư dân đưa tàu, thuyền vào nơi tránh trú bão.

Với tinh thần xung kích, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, các lực lượng đã góp phần bảo đảm an toàn cho hàng trăm phương tiện đánh bắt thủy sản của ngư dân, đồng thời khẳng định rõ vai trò nòng cốt, gần dân, vì dân trong công tác phòng, chống thiên tai.

Đến thời điểm hiện tại, 100% tàu, thuyền của ngư dân phường Sầm Sơn đã được đưa vào nơi tránh trú an toàn.

Trần Hằng