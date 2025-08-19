10 vị thuốc Đông y quanh nhà tốt cho bệnh cơ xương khớp

Trong cuộc sống hiện đại, các bệnh lý cơ xương khớp ngày càng phổ biến. Ít ai biết rằng xung quanh chúng ta có nhiều vị thuốc Đông y tốt như lá lốt, hạt gấc, cây đu đủ, vỏ cây gạo...

Y sĩ y học cổ truyền Hoàng Văn Toàn, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng, cho biết, hệ thống cơ xương đóng vai trò rất quan trọng trong việc tạo ra bộ khung cho cơ thể con người.

Tình trạng suy yếu chức năng và tổn thương các khớp, dây chằng, cơ bắp... làm giảm khả năng di chuyển, thậm chí để lại nhiều di chứng, được gọi là bệnh cơ xương khớp.

Các bệnh lý cơ xương khớp thường gặp gồm thoái hóa khớp, viêm khớp, thoát vị đĩa đệm cột sống, đau thần kinh tọa, loãng xương. Các bệnh lý này đang ngày càng gia tăng và trở nên phổ biến hơn.

Y sĩ y học cổ truyền Hoàng Văn Toàn, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Phát triển Văn hóa và Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (người đứng) thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh: T.L).

“Nói đến bệnh cơ xương khớp là nói đến bệnh lý vô cùng phức tạp cả về loại bệnh cũng như cách điều trị. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp điều trị khác nhau như phẫu thuật, cấy chỉ, tiêm giảm đau, vật lý trị liệu, châm cứu bấm huyệt, nắn xương chỉnh hình, đắp thuốc...

Trong Đông y cũng có rất nhiều loại cây quen thuộc đặc biệt tốt cho bệnh nhân mắc các bệnh lý cơ xương khớp. Tuy nhiên, tùy từng cơ địa, mặt bệnh khi áp dụng cần có sự tư vấn của các nhà chuyên môn để có hiệu quả”, y sĩ Toàn cho biết.

Dưới đây là một số vị thuốc Đông y quen thuộc quanh nhà tốt cho bệnh lý cơ xương khớp theo y sĩ Toàn:

Lá lốt

Cây lá lốt thường mọc hoang và tập trung nhiều ở các tỉnh phía bắc; thường có vị nồng, hơi cay và tính ấm. Tất cả bộ phận của cây đều được sử dụng để điều trị bệnh.

Trong Đông y, tất cả các bộ phận của cây lá lốt đều được sử dụng để điều trị bệnh (Ảnh: T.L).

Cây lá lốt được áp dụng trong bài thuốc trị đau nhức xương khớp như trị chân tay lạnh (dùng lá lốt nấu lên cùng ít muối ngâm chân), các vùng chèn ép thần kinh như hõm mông, bả vai đau nhức lạnh (nấu lên cùng ít muối để chườm hoặc đắp).

Cây bình vôi

Cây bình vôi thuộc loại dây leo, thường xanh, có độ dài 2-6m và sống rất lâu năm. Đắp củ bình vôi có tác dụng tiêu viêm, giảm đau, hạ sưng nóng, chống co giật.

Cây dây chìa vôi

Trong Đông y, hoạt chất trong ngọn, thân và lá hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp trong bệnh đau lưng, viêm khớp..., đặc biệt giúp giải phóng gân cơ bị xơ cứng.

Cây đu đủ

Quả đu đủ cũng là một vị thuốc trong Đông y (Ảnh: T.L).

Trong Đông y, quả đu đủ xanh khi đắp thuốc có tác dụng tiêu viêm, giảm đau, làm mát vùng đau nhức nhanh chóng.

Hạt gấc

Cây gấc là một loài cây thân leo lâu năm, chiều dài của cây có thể dài đến 15m. Cây được chia làm cây đực và cây cái riêng biệt. Hạt gấc có tác dụng chữa nhọt viêm, sưng tấy cơ gân

Cây thanh táo

Cây thanh táo có tên khoa học là Justicia gendarussa L thuộc họ ô rô - Acanthaceae và còn được biết đến với các tên khác như thuốc trặc, tần cửu...

Loại cây này thường được sử dụng làm thuốc, trồng cảnh hoặc làm hàng rào, phân bố ở nhiều quốc gia châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc, Triều Tiên, Indonesia và Việt Nam. Cây thanh táo dùng làm thuốc được thu hái quanh năm nhưng thời điểm tốt nhất vào khoảng tháng 7, 8. Hầu hết các bộ phận của cây như rễ, thân, lá đều có thể dùng làm thuốc được.

Thanh táo được sử dụng điều trị nhiều bệnh lý khác nhau như ra mồ hôi trộm, tay chân tê dại, vết thương hở, bong gân, trật khớp...

Cây dâm bụt

Dâm bụt được trồng khắp nơi ở châu Á. Tại Việt Nam, dâm bụt được trồng để làm cảnh ở vườn nhà, công viên hoặc trồng dày làm hàng rào. Đây là loài cây ưa sáng, ưa ẩm, có khả năng tái sinh mạnh, có thể nhân giống bằng giâm cành hoặc gốc ghép.

Loại cây này có tác dụng đánh tan u nhọt bên trong.

Tai măng tre

Cây tre còn có tên gọi khác là cây trúc nhị thanh, cây trúc nhự, trúc lịch... Măng tre là những chồi non thân cây tre mới mọc từ mặt đất không quá hai tuần, được thu hoạch làm thực phẩm và dược liệu trong các nền văn hóa khác nhau.

Tai măng tre có tác dụng tiêu viêm giảm sưng nhanh, chống co giật.

Cây gạo

Gạo là giống cây xanh khoẻ mạnh, có khả năng thích nghi nhanh với môi trường và sinh trưởng tốt. Vỏ cây gạo có tác dụng trong việc điều trị giãn dây chằng gân cơ, liền xương...

Cây đa lông

Cây đa lông có tên khoa học là Ficus drupacea Thunb, thuộc họ Dâu tằm (Moraceae). Loại cây này có vị nhạt, tính mát, có tác dụng lợi tiểu, làm ra mồ hôi. Đắp thuốc từ cây đa lông có tác dụng trong điều trị rạn xương, tiêu xương...