​Khởi tố 3 bị can về tội gây rối trật tự công cộng

Thông tin từ Công an phường Đông Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 3 bị can về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Lực lượng công an đọc lệnh khởi tố bị can.

Trong đó, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thế Hợp, sinh năm 1986, ở phường Hạc Thành; thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Quốc Duy, sinh năm 2005, ở phường Đông Quang; Lê Xuân Nam, sinh năm 2009, ở phường Hàm Rồng về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại Điều 318, Bộ Luật hình sự năm 2015. Các quyết định và lệnh đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, vào tối 27/8/2025, trước khu vực Trường Chính trị tỉnh có 2 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, có hành vị chửi bới, la hét và đánh nhau, gây mất an ninh trật tự khu phố, gây bức xúc trong dư luận quần chúng Nhân dân.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Đông Quang đã tiếp nhận nguồn tin tố giác về tội phạm, tiến hành các hoạt động điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu, lấy lời khai nhân chứng, người bị hại và những người có liên quan.

Cơ quan công an xác định hành vi của nhóm đối tượng nêu trên gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương, gây bức xúc trong dư luận và cần phải có biện pháp xử lý để răn đe, cảnh tỉnh trong Nhân dân.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Quốc Hương và CTV