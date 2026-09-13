Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông ứng phó áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển để kịp thời, chủ động triển khai phương án ứng phó phù hợp, hiệu quả, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Ảnh minh họa. Ảnh: Tường Vi/TTXVN

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện số 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới và gió mạnh trên biển để kịp thời, chủ động triển khai phương án ứng phó phù hợp, hiệu quả nhằm bảo đảm an toàn về người và tài sản của Nhân dân, Nhà nước.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các Đài thông tin duyên hải theo dõi chặt chẽ, cập nhật liên tục và tăng thời lượng phát sóng thông báo kịp thời vị trí, diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới; hướng dẫn tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh, thoát ra, tuyệt đối không đi vào vùng nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn.

Vùng nguy hiểm áp thấp nhiệt đới trong 24 giờ tới từ vĩ tuyến 14,0 - 18,0 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108,0 - 112,5 độ Kinh Đông, vùng nguy hiểm sẽ được điều chỉnh trong các bản tin dự báo.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Sở Xây dựng các địa phương chỉ đạo các Cảng vụ hàng hải và đường thủy nội địa phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên ngành, chính quyền địa phương giám sát chặt chẽ hoạt động của các phương tiện, nhất là tàu, thuyền du lịch hoạt động trên các vịnh, khu vực ven biển, đảo; tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

Các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển dự báo ảnh hưởng của bão.

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam, Sở Xây dựng các địa phương đôn đốc các đơn vị quản lý, bảo trì đường thủy nội địa kịp thời thu hồi phao tiêu, báo hiệu trước khi lũ về hoặc khi nhận được thông báo xả lũ của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương; kịp thời triển khai lại hệ thống phao tiêu, báo hiệu ngay sau mưa lũ.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, nhân lực để thực hiện nhiệm vụ phối hợp cứu hộ, cứu nạn khi có điều động của cấp có thẩm quyền.

Về phía Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các địa phương, Bộ Xây dựng yêu cầu chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động triển khai công tác ứng phó với mưa lũ và bảo đảm giao thông thông suốt, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên các tuyến đường bộ thuộc trách nhiệm quản lý.

Các đơn vị, địa phương tập trung kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở, lũ quét để có phương án xử lý và phân luồng giao thông từ xa. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị có phương án tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa lũ và đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất khi xảy ra tình huống.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước; khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc thường có đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước.

Cục Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam cũng chỉ đạo các đơn vị quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực sẵn sàng khắc phục hậu quả mưa lũ và bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất./.

Theo Vietnam+

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