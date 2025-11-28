Yêu cầu báo cáo khắc phục thiệt hại nhà ở do thiên tai tại xã Yên Nhân sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường vừa có ý kiến chỉ đạo yêu cầu báo cáo kết quả khắc phục phục thiệt hại nhà ở do thiên tai tại xã Yên Nhân sau phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa.

Bão số 5 và hoàn lưu sau bão khiến nhiều ngôi nhà của người dân xã Yên Nhân bị đổ sập và cuốn trôi. Ảnh: Minh Lý

Theo công văn số 21000/UBND-NNMT ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành giao nhiệm vụ cho các sở, ngành và UBND xã Yên Nhân về việc rà soát, đánh giá kết quả khắc phục thiệt hại, ảnh hưởng đối với nhà ở do thiên tai gây ra trên địa bàn xã Yên Nhân nêu rõ:

Trong Bản tin hằng ngày số 197-TNg ngày 30/10/2025 của Văn phòng Tỉnh ủy nêu: Báo điện tử Thanh Hóa ngày 15/10/2025 đưa tin “Tìm giải pháp an cư cho người dân sống trong vùng sạt lở”, phản ánh tình hình người dân tại xã Yên Nhân gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai, sạt lở.

Trên cơ sở đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đã có ý kiến chỉ đạo yêu cầu: Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND xã Yên Nhân và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung phản ánh của Báo điện tử Thanh Hóa, khẩn trương kiểm tra tình hình thực tế, đánh giá cụ thể kết quả khắc phục thiệt hại, ảnh hưởng về nhà ở do thiên tai gây ra trên địa bàn xã Yên Nhân; các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Các cơ quan, đơn vị phải hoàn thiện báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 04/12/2025, đồng thời gửi Báo điện tử Thanh Hóa để phối hợp thông tin.

