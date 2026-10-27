Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy đối thoại với Iran

Các quan chức cấp cao của Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đã gặp giới chức Iran tại Tehran nhằm thúc đẩy các nỗ lực giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông, trong bối cảnh lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào các mục tiêu năng lượng và vận tải của Saudi Arabia.

Cuộc gặp ngày 26/10 là cuộc tiếp xúc cấp cao đầu tiên giữa Iran với ba nước kể từ khi Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ ký Hiệp ước Phòng thủ chung Mecca hồi tháng 8. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh xung đột khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Phái đoàn Saudi Arabia do Bộ trưởng Quốc phòng, Hoàng tử Khalid bin Salmandẫn đầu, Pakistan cử Tư lệnh quân đội, Thống chế Asim Munir, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ có Giám đốc tình báo Ibrahim Kalin tham dự. Về phía Iran, Tổng thống Masoud Pezeshkian, Ngoại trưởng Abbas Araghchi và các quan chức an ninh cấp cao đã tham gia các cuộc làm việc.

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, các bên nhất trí tiếp tục đối thoại nhằm tăng cường hợp tác vì hòa bình và an ninh khu vực. Một quan chức Saudi Arabia cho biết chuyến thăm nhằm thiết lập các kênh trao đổi để ngăn chặn nguy cơ căng thẳng quân sự tái bùng phát.

Theo một quan chức an ninh cấp cao Pakistan, chương trình nghị sự bao gồm các nỗ lực thúc đẩy đàm phán giữa Mỹ và Iran, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia, tình hình tại eo biển Hormuz và việc Mỹ phong tỏa các cảng của Iran. Các bên cũng thảo luận khả năng xây dựng cơ chế an ninh khu vực dựa trên nguyên tắc không xâm lược lẫn nhau. Qatar, quốc gia tham gia các nỗ lực hòa giải trước đó, cùng các thành viên Hiệp ước Mecca có thể đóng vai trò bảo đảm cho một thỏa thuận nếu các bên đạt được đồng thuận.

Động thái ngoại giao trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Washington và Tehran gia tăng. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/10 tuyên bố Washington có thể tiến hành thêm một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Trong khi đó, các quan chức Iran cảnh báo nước này đã chuẩn bị những phương án đáp trả nếu Mỹ và Israel tiếp tục tấn công.

Trong khi các nỗ lực ngoại giao được thúc đẩy, lực lượng Houthi ngày 26/10 tuyên bố đã tấn công các trạm bơm thuộc đường ống dẫn dầu Đông - Tây của Saudi Arabia và sân bay Riyadh. Tuy nhiên, Riyadh chưa xác nhận các thông tin này.

Trong bối cảnh nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng, việc duy trì đối thoại giữa Iran và các nước trong khu vực được xem là một hướng đi nhằm hạn chế căng thẳng và tạo điều kiện cho các nỗ lực ngoại giao tiếp theo.

Thu Uyên