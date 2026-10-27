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Israel bước vào cuộc bầu cử then chốt, ông Netanyahu chịu sức ép

Thúy Hà
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(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang đối mặt với cuộc cạnh tranh mang tính sống còn về chính trị trong cuộc bầu cử tại Israel ngày 27/10, khi cử tri đánh giá lại vai trò lãnh đạo của ông sau các cuộc tấn công do phong trào Hamas tiến hành năm 2023, các cuộc xung đột tại Gaza và với Iran, cũng như tình trạng Israel ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế.

Israel bước vào cuộc bầu cử then chốt, ông Netanyahu chịu sức ép

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang đối mặt với cuộc cạnh tranh mang tính sống còn về chính trị trong cuộc bầu cử tại Israel ngày 27/10, khi cử tri đánh giá lại vai trò lãnh đạo của ông sau các cuộc tấn công do phong trào Hamas tiến hành năm 2023, các cuộc xung đột tại Gaza và với Iran, cũng như tình trạng Israel ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế.

Israel bước vào cuộc bầu cử then chốt, ông Netanyahu chịu sức ép

Tuy nhiên, ông Netanyahu, nhà lãnh đạo tại vị lâu nhất trong lịch sử Israel với tổng cộng 19 năm cầm quyền, vẫn là một chính trị gia có khả năng trụ vững đáng kể. Chính trường Israel ngày càng chịu ảnh hưởng sâu sắc của chủ nghĩa dân tộc, trong khi hệ thống chính trị phân mảnh có thể giúp ông Netanyahu có nhiều cơ hội hơn trong việc thành lập chính phủ.

Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc đua sít sao giữa đảng Likud của ông Netanyahu cùng các đồng minh cánh hữu và liên minh đối thủ do ông Gadi Eisenkot, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel có quan điểm cứng rắn về an ninh, dẫn dắt. Ông Eisenkot nhận được sự ủng hộ từ cả cánh hữu và trung dung.

Ông Netanyahu vận động tranh cử dựa trên vai trò lãnh đạo đất nước trong thời chiến và mối quan hệ đồng minh với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã công khai ủng hộ ông và cùng Israel tiến hành cuộc chiến với Iran. Ngày 25/10, ông Netanyahu cho biết Tổng thống Trump sẵn sàng tiếp tục hành động để “cuối cùng” loại bỏ mối đe dọa từ Iran, nhưng chỉ khi ông Netanyahu tiếp tục nắm quyền.

Ông Eisenkot cáo buộc ông Netanyahu dựa vào “chiến dịch gieo rắc sợ hãi, dối trá và đe dọa”, đồng thời bày tỏ tin tưởng Tổng thống Trump sẽ hợp tác đầy đủ với bất kỳ nhà lãnh đạo nào được người dân lựa chọn.

Để thành lập chính phủ, ông Netanyahu có thể một lần nữa phải dựa vào hai chính trị gia cực hữu Itamar Ben-Gvir và Bezalel Smotrich. Cả hai từng bị một số nước phương Tây áp đặt biện pháp trừng phạt với cáo buộc kích động bạo lực nhằm vào người Palestine. Trong khi đó, đảng Sức mạnh Do Thái của ông Ben-Gvir đang gia tăng sự ủng hộ trong các cuộc thăm dò dư luận.

Cả ông Netanyahu và ông Eisenkot đều chưa có con đường rõ ràng để giành quyền lực. Nếu không bên nào thành lập được liên minh cầm quyền trong Quốc hội gồm 120 ghế, ông Netanyahu có thể tiếp tục giữ chức thủ tướng lâm thời cho đến khi cuộc bầu cử mới được tổ chức vào năm tới.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 7 giờ đến 22 giờ (giờ địa phương).

Ông Amotz Asa-El, nhà phân tích chính trị Israel thuộc Viện Shalom Hartman, dự báo kết quả sẽ không có bên nào giành chiến thắng áp đảo, mà chỉ đạt được đa số sít sao.

Thúy Hà

Từ khóa:

#Bầu cử #Lãnh đạo #Quân đội Israel #Thủ tướng #Iran #Chính trị gia #Vận động tranh cử

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