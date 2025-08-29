Xuất quân bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành

Sáng 29/8, Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân tham dự buổi Lễ xuất quân. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm diễn ra cơ bản thuận lợi

Trình bày báo cáo tình hình, kết quả công tác, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự cho các sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an thời gian qua, Tiểu ban An ninh, trật tự Lễ kỷ niệm Bộ Công an đã quyết liệt chỉ đạo triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm, với mục tiêu, yêu cầu cao nhất là "bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất, không chỉ ở nơi diễn ra Lễ kỷ niệm, mà trên phạm vi cả nước."

Bộ Công an đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện nhiều hoạt động của công tác bảo đảm an ninh, trật tự, trọng tâm là: ban hành các kế hoạch, phương án, quy trình bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm cấp Tiểu ban, cấp Bộ và xuyên suốt đến công an các đơn vị, địa phương.

Đến nay, việc triển khai các phương án trên thực địa cơ bản đã kết nối, đồng bộ, liên thông, hình thành mạng lưới, thế trận an ninh liên hoàn “trong-ngoài,” “trên-dưới” khép kín. Tổ chức, điều hành phân luồng giao thông thông suốt, nhất là trên tuyến đường tập kết lực lượng, phương tiện, hành quân của các khối diễu binh, diễu hành.

Mở đồng loạt 8 cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép trong phạm vi toàn quốc, qua đó làm trong sạch địa bàn, bảo đảm môi trường trật tự, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm.

Triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình trên phạm vi toàn quốc, trên không gian mạng, trọng tâm là ở địa bàn Hà Nội và các địa phương lân cận nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá tham mưu, giải quyết cơ bản dứt điểm các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự...

"Đến nay, công tác bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm diễn ra cơ bản thuận lợi. Các phương án qua triển khai thực tế 2 lần tổng hợp luyện, sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành phát huy hiệu quả, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn. Một số khó khăn, vướng mắc không lớn, chủ yếu liên quan áp lực giao thông và ý thức tuân thủ của số ít người dân cơ bản đã được Tiểu ban An ninh, trật tự chỉ đạo, có phương án giải quyết, xử lý," Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm

Phát lệnh xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Thế Tùng nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm là "triển khai cấp độ cao nhất, quyết liệt nhất bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất; đồng thời, phải tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác tổ chức Lễ kỷ niệm, cho nhân dân được thụ hưởng, hưởng ứng Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành."

Để đạt mục tiêu, yêu cầu trên, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung quán triệt toàn thể cán bộ, chiến sỹ về vị trí, vai trò, ý nghĩa, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tập trung cao nhất, dành toàn tâm, toàn lực, huy động sức mạnh tổng hợp để bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Lễ kỷ niệm.

“Lễ xuất quân hôm nay là dấu mốc để các Cục nghiệp vụ, Công an thành phố Hà Nội và Công an các địa phương, các lực lượng có liên quan bước vào trạng thái tác chiến cao nhất trong triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm,” Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát lệnh xuất quân tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Trên cơ sở thực tiễn triển khai bảo đảm an ninh, trật tự 2 buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt vừa qua, Công an thành phố Hà Nội và các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục rà soát, bổ sung, điều chỉnh các phương án; kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế; bảo đảm phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, Công an các đơn vị, địa phương.

Tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các hệ loại đối tượng, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, ngay từ khi manh nha mọi âm mưu, hoạt động chống phá Lễ kỷ niệm của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; tuyệt đối không để xảy ra hoạt động gây phức tạp về an ninh, trật tự. Bảo đảm vững chắc an ninh thông tin, truyền thông, an ninh, an toàn mạng; tập trung phát hiện, xử lý tin xấu độc, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến Lễ kỷ niệm.

Tập trung trấn áp các loại tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ cư trú, vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại các tuyến đường, địa điểm tổ chức các hoạt động của Lễ kỷ niệm, nơi đại biểu lưu trú và các phương tiện phục vụ... làm trong sạch địa bàn, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Lễ kỷ niệm.

Triển khai nhuần nhuyễn, hiệu quả các phương án phân luồng giao thông, bảo đảm thông suốt, không để xảy ra tai nạn, ùn tắc giao thông làm ảnh hưởng đến các hoạt động của Lễ kỷ niệm; tổ chức tốt công tác đón dẫn đại biểu dự Lễ kỷ niệm, không để xảy ra sơ xuất dù là nhỏ nhất. Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt phục vụ chỉ huy, chỉ đạo bảo đảm an ninh, an toàn Lễ kỷ niệm.

Bố trí lực lượng, phương tiện, trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Lễ kỷ niệm tại các khu vực, địa điểm, vòng tuyến theo đúng phương án đã được phê duyệt, tuyệt đối không để sót, lọt đối tượng và nguy cơ gây mất an ninh, trật tự trong phạm vi khu vực bảo vệ. Thực hiện nghiêm công tác trực, ứng trực, chế độ thông tin báo cáo, chỉ huy, chỉ đạo tập trung thống nhất theo chỉ đạo của Tiểu ban An ninh, trật tự, sẵn sàng lực lượng giải quyết từ sớm, ngay tại chỗ các tình huống phức tạp có thể nảy sinh.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương quán triệt cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự Lễ kỷ niệm nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử, trên tinh thần tích cực hướng dẫn, hỗ trợ cao nhất, tối đa người dân tham dự, hưởng ứng Lễ kỷ niệm; bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình tham gia tổng duyệt, diễu binh, diễu hành chính thức và hành quân về đơn vị./.

Theo TTXVN