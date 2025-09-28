Xuất hiện 5 điểm sạt lở ven núi Linh Trường, xã Hoằng Tiến di dời khẩn cấp 12 hộ dân

15h chiều 28/9, chính quyền và các lực lượng chức năng xã Hoằng Tiến đã hoàn thành di dời khẩn cấp 12 hộ dân với 43 nhân khẩu tại khu vực ven núi Linh Trường trước nguy cơ sạt lở nghiêm trọng.

Sạt lở đá ven núi tại thôn Giang Sơn gây đổ sập tường 1 ngôi nhà đang xây dựng.

Theo báo cáo của UBND xã, hiện khu vực ven núi Linh Trường, thuộc địa bàn thôn Giang Sơn và thôn 1 đã xuất hiện 5 điểm sạt lở, trong đó có 1 điểm sạt nặng, trực tiếp đe dọa an toàn nhà cửa và tính mạng nhân dân.

UBND xã Hoằng Tiến đã cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm và tổ chức di dời dân cư đến nơi an toàn.

Trong đó, riêng khu vực thôn Giang Sơn, tình trạng sạt lở gây nguy hiểm 8 hộ dân với 25 nhân khẩu phải di dời khẩn cấp; trên địa bàn thôn 1 cũng có 4 hộ với 18 nhân khẩu nằm trong vùng nguy cơ cao, nhất là khi mưa lớn xảy ra.

Trước tình huống nguy hiểm, UBND xã Hoằng Tiến đã huy động lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân di dời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến 15h ngày 28/9, 100% hộ dân đã được di dời đến gia đình người thân ở các địa bàn khác an toàn.

Đá lăn làm sập nhà 1 hộ dân sinh sống dưới chân núi.

UBND xã Hoằng Tiến cũng yêu cầu các phòng ban chức năng, thôn, khu dân cư theo dõi sát tình hình mưa, bão và tình trạng sạt lở khu vực sườn núi để kịp thời xử lý, vận động bà con nghiêm túc chấp hành lệnh di dời, không tự ý quay lại nơi ở nguy hiểm khi chưa có thông báo chính thức; đồng thời lập báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý kỹ thuật để ổn định đời sống lâu dài cho Nhân dân.

Tùng Lâm