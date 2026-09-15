Xuân Lập đánh thức sức sống văn hóa từ cơ sở

Những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì ở các thôn đang góp phần làm đời sống cộng đồng ở xã Xuân Lập thêm phong phú, gắn kết. Từ những cách làm gần gũi, phù hợp với thực tế, văn hóa từng bước đi vào đời sống, tạo nên sức sống mới từ cơ sở.

Người dân xã Xuân Lập tham gia các hoạt động văn nghệ.

Chiều muộn, khi công việc trong ngày dần khép lại, các điểm nhà văn hóa, sân thể thao ở thôn Trung Lập lại rộn ràng. Người tập luyện, người giao lưu văn nghệ, người gặp gỡ, trò chuyện. Sau sáp nhập thôn, các hoạt động văn hóa, thể thao tại những không gian quen thuộc này vẫn được duy trì, tạo nhịp sinh hoạt đều đặn ở các cụm dân cư.

Hiện thôn có 18 đội văn nghệ tại 18 cụm dân cư và 4 câu lạc bộ thể dục, thể thao. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89%, gia đình thể thao 40%. Việc duy trì các đội, nhóm ngay tại khu dân cư giúp người dân thuận lợi tham gia, luyện tập các hoạt động văn nghệ, thể thao. Nhờ đó, các hoạt động tại cơ sở không chỉ sôi nổi vào những dịp lễ, tết mà trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống.

Ông Đỗ Đình Bằng, Bí thư Chi bộ thôn Trung Lập, cho biết: “Sau sáp nhập, thôn vẫn duy trì các điểm nhà văn hóa, sân thể thao để người dân có nơi sinh hoạt, tập luyện gần khu dân cư. Vào các dịp lễ, thôn phát động, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao để tạo không khí vui tươi, gắn kết. Thôn dự định sẽ mở rộng nhà văn hóa trung tâm, bổ sung thêm trang thiết bị, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt chung cho 675 hộ dân sau sáp nhập”.

Ở thôn Cạnh Hoạch, phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng gia đình, khu dân cư văn hóa đang tạo nên không khí sôi nổi trong đời sống cộng đồng. Thôn hiện có 7 câu lạc bộ văn nghệ, thể thao; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%, gia đình thể thao đạt 70%. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao được duy trì, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, rèn luyện của người dân. Đặc biệt, phong trào thể thao ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia, nhất là vào buổi chiều và tối. Các môn thể thao phù hợp với nhiều lứa tuổi được duy trì thường xuyên, phù hợp để người dân rèn luyện sức khỏe, giao lưu và thêm gắn bó với cộng đồng.

Trưởng thôn Cạnh Hoạch Hà Sỹ Tuấn cho biết: “Thôn có 2.400 khẩu, 3 điểm nhà văn hóa, khu thể thao. Thời gian tới, thôn sẽ kiện toàn lại các đội, nhóm văn nghệ, thể thao để tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thời phát huy những hoạt động đang có, tạo thêm không khí sôi nổi và thu hút người dân tham gia”.

Cùng với các hoạt động văn hóa, thể thao, thôn Cạnh Hoạch điều chỉnh hương ước phù hợp với quy định và thực tiễn đời sống, đồng thời giữ gìn những giá trị tốt đẹp của hương ước truyền thống, thuần phong mỹ tục và tình làng nghĩa xóm.

Không riêng Trung Lập, Cạnh Hoạch, các thôn trên địa bàn xã Xuân Lập đều duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phù hợp với điều kiện thực tế. Ngay từ đầu năm, xã đã xây dựng kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và bám sát tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa để triển khai các hoạt động. Xã xác định phát huy vai trò chủ thể của người dân và lấy nhu cầu của người dân làm căn cứ để tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng thôn. Khuyến khích các thôn, duy trì ít nhất một câu lạc bộ văn nghệ, một câu lạc bộ thể thao ở mỗi thôn, khu dân cư.

Đến nay, toàn xã có 94% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Các câu lạc bộ, đội văn nghệ, thể thao hoạt động sôi nổi, tạo nền nếp sinh hoạt văn hóa, rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng dân cư.

Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lập, cho biết: “Để phong trào duy trì bền vững, xác định người dân là chủ thể của các hoạt động văn hóa ở cơ sở. Vì vậy, xã sẽ tập trung củng cố các câu lạc bộ, đội, nhóm đang hoạt động hiệu quả; đồng thời rà soát lại hệ thống thiết chế văn hóa sau sáp nhập và khảo sát nhu cầu sử dụng thực tế của người dân để xây dựng đầu tư, nâng cấp phù hợp. Qua đó, tạo môi trường để người dân tham gia, duy trì các hoạt động văn hóa thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và xây dựng nếp sống văn hóa trong cộng đồng”.

Bài và ảnh: Thùy Linh