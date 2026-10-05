Giữ nhịp văn hóa từ những đội văn nghệ cơ sở

Từ các bản làng xa xôi, đến các tổ dân phố nơi đô thị, nhiều nơi đã thành lập câu lạc bộ (CLB), đội văn nghệ và hoạt động sôi nổi, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân. Qua đó, không chỉ góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa ở cơ sở mà còn tạo sợi dây gắn kết cộng đồng dân cư ngày càng thêm bền chặt.

Tiết mục văn nghệ của đồng bào dân tộc Mường, thôn Xuân Phú, xã Sao Vàng.

Vào mỗi buổi tối, tại nhà văn hóa thôn Tiền Đoài, xã Lưu Vệ, không khí lại trở nên sôi động bởi tiếng hát, tiếng trò chuyện của các thành viên trong đội văn nghệ quần chúng. Gắn bó với đội văn nghệ nhiều năm, bà Phạm Thị Hòa chia sẻ: Đội văn nghệ hiện thu hút đông đảo thành viên ở nhiều lứa tuổi có chung niềm đam mê ca hát. Việc duy trì sinh hoạt, luyện tập thường xuyên tại nhà văn hóa thôn vào các buổi tối không chỉ mang đến những tiết mục biểu diễn đặc sắc, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và thắt chặt tình làng, nghĩa xóm trong khu dân cư.

Ông Phạm Văn Dũng, trưởng thôn Tiền Đoài, cho biết: Thời gian qua, thôn luôn là đơn vị dẫn đầu toàn xã trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ. Hiện thôn đã thành lập được đội văn nghệ quần chúng, hoạt động sôi nổi, tích cực, các thành viên trong đội văn nghệ hầu hết đều có khả năng sáng tác và dàn dựng các tiết mục, các tiểu phẩm đặc sắc, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, thưởng thức văn nghệ của Nhân dân.

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, CLB văn nghệ thôn Xuân Phú, xã Sao Vàng luôn là “hạt nhân” trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho người dân và thúc đẩy phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng phát triển. Bà Lương Thị Hương, thành viên trong CLB, cho biết: “Các thành viên trong CLB luôn tích cực tham gia các buổi luyện tập, sinh hoạt vào các ngày cuối tuần, tại nhà văn hóa thôn với nhiều nội dung, như: hướng dẫn, truyền dạy cách đánh cồng chiêng, các làn điệu dân ca, dân vũ và tuyên truyền ý nghĩa, vai trò của trang phục truyền thống dân tộc Mường cho người dân, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Mường ở địa phương”.

Đồng chí Nguyễn Văn Bảy, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Sao Vàng, cho biết: Hiện 23/23 thôn trên địa bàn đều đã thành lập CLB, đội văn nghệ quần chúng, duy trì sinh hoạt và biểu diễn thường xuyên phục vụ các nhiệm vụ chính trị, sự kiện của địa phương. Nhằm đưa phong trào đi vào chiều sâu, xã luôn quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; đồng thời khuyến khích các thôn huy động nguồn lực mua sắm trang thiết bị tập luyện. Bên cạnh việc đẩy mạnh tổ chức các hội thi, hội diễn theo chủ đề, địa phương còn chú trọng phối hợp mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng biểu diễn và sáng tác cho các hạt nhân văn nghệ, qua đó không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho Nhân dân.

Khẳng định vai trò của phong trào văn nghệ quần chúng, Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn Thanh Hóa, đánh giá: Các CLB, đội văn nghệ cơ sở hiện không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân, mà còn là “sợi dây” gắn kết cộng đồng bền chặt, góp phần quan trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Thực tế cho thấy, phong trào đang lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp các thôn, bản, tổ dân phố trên toàn tỉnh. Nhằm tiếp sức cho các hạt nhân văn nghệ, các địa phương đang triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Cụ thể như: quan tâm bố trí kinh phí tập luyện, mua sắm đạo cụ, trang phục biểu diễn; tăng cường tổ chức các hội thi, hội diễn nhằm tạo cơ hội cọ xát, nâng cao chất lượng nghệ thuật; đưa các tiết mục nghệ thuật truyền thống phục vụ du khách, tạo sản phẩm du lịch đặc trưng, hấp dẫn.

Đồng hành cùng cơ sở, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật Lam Sơn cũng thường xuyên phối hợp với các địa phương tổ chức các lớp tập huấn, qua đó bồi dưỡng kỹ năng sáng tác, dàn dựng và biểu diễn, không ngừng nâng tầm chất lượng cho các CLB, đội văn nghệ quần chúng.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay đa phần các CLB, đội văn nghệ hoạt động chủ yếu trên tinh thần tự nguyện, tự đóng góp, do đó kinh phí dành cho hoạt động này nhìn chung còn hạn hẹp so với nhu cầu. Cùng với đó, chưa thu hút được nhiều lớp trẻ - lực lượng kế cận tham gia. Do đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần có sự quan tâm thỏa đáng, để các CLB, đội văn nghệ hoạt động ngày càng hiệu quả và để phong trào văn nghệ quần chúng có được chỗ đứng vững chắc trong đời sống cộng đồng.

Bài và ảnh: Bảo Ngọc