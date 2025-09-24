Xuân Lập chú trọng bảo vệ môi trường

Ô nhiễm môi trường đang tác động lớn đến môi trường sống, nhất là sức khỏe của người dân. Trước thực tế đó, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lập đã triển khai nhiều việc làm thiết thực góp phần tạo sự chuyển biến trong xây dựng môi trường xanh- sạch - đẹp trên địa bàn.

Đoàn viên, thanh niên xã Xuân Lập ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường.

Xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ bức thiết, lâu dài, bám sát chương trình công tác đoàn năm 2025, Đoàn xã Xuân Lập đã tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức, hành động đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và người dân. Trong đó, đáng chú ý, vào các đợt ra quân cao điểm, tại các cổng chợ dân sinh, người dân và các hộ kinh doanh đã được tuyên truyền, phổ biến về tác hại của túi nilon, đồ nhựa dùng một lần đối với môi trường. Khuyến khích người dân sử dụng các sản phẩm thay thế như dùng túi giấy, túi vải, túi thân thiện môi trường, túi đựng rác hữu cơ tự phân hủy; sử dụng giỏ đi chợ thay cho túi nilon dùng 1 lần; hạn chế lạm dụng túi nilon khi không cần thiết; xây dựng ý thức bảo vệ môi trường xanh. Mỗi đoàn viên, thanh niên gương mẫu đi đầu trong việc hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, thực hiện phân loại rác tại nguồn và xử lý rác đúng cách...

Tại thôn Trung Lập 2, cùng chúng tôi đi trên những đường hoa, ngắm những ngôi nhà mái thái, bà con trong thôn phấn khởi cho biết, những con đường đất sỏi lởm chởm, gồ ghề ngày nào giờ đã được bê tông hóa. Đặc biệt, khi triển khai kế hoạch đảm bảo vệ sinh môi trường và xây dựng cảnh quan đô thị, nông thôn xanh - sạch - đẹp trên địa bàn xã, từng cụm dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn trong thôn đã được thực hiện. Bà con ủng hộ và mỗi gia đình tích cực trồng các tuyến hàng rào xanh, hoa, cây cảnh, đổ rác đúng nơi quy định.

Xác định mục tiêu trong XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu tiêu chí bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Lập đã thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Trong đó, đáng chú ý là, xã đã triển khai rộng rãi mô hình khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn tại các khu dân cư. Việc xây dựng mô hình được thực hiện đảm bảo các tiêu chí trong từng khu dân cư như: Duy trì tất cả chỉ tiêu đã đạt và phấn đấu chất lượng cao hơn. Phấn đấu mỗi chi bộ đều trồng mới được các đường hoa, hàng rào xanh và đường cây xanh. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn phấn đấu đạt 80% trở lên và có túi, thùng đựng rác riêng biệt. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, đạt được tỷ lệ cao. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý đạt trên 90%. Trên 90% tuyến đường trục xã, trục thôn, đường ngõ xóm có điện chiếu sáng. Gần 100% đoạn tuyến đường trục xã qua khu dân cư có rãnh thoát nước. 100% tuyến đường xã được bê tông hóa hoặc nhựa hóa mặt đường. Gần 100% điểm phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn được lắp đặt camera theo dõi, trong đó mỗi thôn, khu phố vận động Nhân dân lắp đặt ít nhất 5 mắt camera giám sát trong khu dân cư...

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lập Lý Đình Sĩ nhấn mạnh: “Từ sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời và quyết liệt của xã đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của Nhân dân. Qua đó, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời phấn đấu giữ vững và nâng cao các tiêu chí về môi trường.

Để tiếp tục duy trì những kết quả đạt được, thời gian tới Ban Thường vụ Đảng ủy xã Xuân Lập chỉ đạo các chi bộ và khu dân cư trên địa bàn xã tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của môi trường và ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Duy trì và thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động vì môi trường xanh - sạch - đẹp; xây dựng và nhân rộng các mô hình cụm điểm trong công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn. Tăng cường phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả công tác vệ sinh môi trường tại cơ sở; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm về môi trường.

Bài và ảnh: Lê Phượng