Xử lý thủ tục hành chính về đất đai: Chấm dứt tình trạng “trả hồ sơ nhiều lần"

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công văn số 10108/BNNMT-QLĐĐ, gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị các địa phương triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Xử lý thủ tục hành chính về đất đai. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Theo công văn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian vừa qua, một số cơ quan thông tấn, báo chí và dư luận phản ánh nhiều người dân làm thủ tục đất đai bị trả lại hồ sơ nhiều lần, thời gian giải quyết kéo dài gây bức xúc, trong khi nếu ủy quyền cho “cò” lại được giải quyết nhanh hơn.

Để khắc phục tình trạng trên, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý về đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy mạnh và đổi mới tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai để cán bộ, công chức, viên chức nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng đúng quy định; người dân, doanh nghiệp hiểu rõ quyền, nghĩa vụ trong việc thực hiện trình tự, thủ tục hành chính về đất đai.

Các địa phương rà soát, lựa chọn và bố trí cán bộ có đủ năng lực chuyên môn, am hiểu pháp luật, có phẩm chất đạo đức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đặc biệt, cán bộ phải thực hiện theo tinh thần “hành chính phục vụ, gần dân, sát dân,” chủ động, tận tình hướng dẫn người dân, doanh nghiệp kê khai, hoàn thiện hồ sơ; tuyệt đối không có thái độ hách dịch, gây phiền hà.

Cùng với đó, các địa phương công khai, minh bạch đầy đủ trình tự, thủ tục hành chính, danh mục hồ sơ, nghĩa vụ tài chính, thời hạn giải quyết và kết quả xử lý tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trụ sở cơ quan giải quyết thủ tục và trên Cổng thông tin điện tử của địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp nhận và trả kết quả thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến; tăng cường kết nối Cơ sở dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm cắt giảm tối đa giấy tờ, thủ tục không cần thiết.

Đặc biệt, các địa phương kiểm soát chặt chẽ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phải có văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ một lần duy nhất đối với các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, chấm dứt tình trạng trả hồ sơ nhiều lần. Đối với trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện giải quyết, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố yêu cầu cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý cụ thể.

Với hồ sơ trễ hạn, địa phương phải có văn bản xin lỗi người thực hiện thủ tục và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan để làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật và xác định mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận hồ sơ đối với các trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính về đất đai, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về dân sự và pháp luật về đất đai; theo dõi, phát hiện các trường hợp lợi dụng việc ủy quyền nhằm mục đích kinh doanh dịch vụ bất hợp pháp, trốn thuế hoặc có dấu hiệu can thiệp tiêu cực vào quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đó, quy trình giải quyết thủ tục hành chính phải công bằng, bình đẳng, công khai, minh bạch giữa người dân trực tiếp thực hiện và người được ủy quyền; tuyệt đối không tạo “đặc quyền, đặc lợi” hoặc sự ưu ái về thời gian, quy trình đối với hồ sơ do người được ủy quyền thực hiện.

Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị các địa phương thiết lập kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Công khai đường dây nóng, hộp thư điện tử và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại tất cả các điểm tiếp nhận hồ sơ./.

Theo TTXVN