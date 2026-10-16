Chuyển đổi số và phong trào bình dân học vụ số tại Thanh Hóa (Bài 3):

Xử lý điểm nghẽn phát triển kinh tế số để nông sản OCOP vươn xa

Qua các phiên livestream, lãnh đạo các xã, phường tại tỉnh Thanh Hóa trực tiếp cùng các chủ thể giới thiệu sản phẩm OCOP trên không gian số. Việc làm gần gũi, thiết thực này đang mở ra cơ hội quảng bá sản phẩm đặc trưng của các địa phương, khuyến khích cho các chủ thể OCOP mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực quản trị, phát triển thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Xã Thượng Ninh tổ chức phiên livestream “Đặc sản Thượng Ninh - Kết nối sản phẩm quê hương đến người tiêu dùng” giới thiệu các sản phẩm OCOP của HTX Mắc ca Thành Phát. Ảnh: Lan Anh

Cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế số

Ngày 30/7/2026, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ban hành Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch là sự cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tạo bước chuyển rõ rệt trong phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản trị, điều hành và phục vụ của hệ thống chính trị tại Thanh Hóa.

Trong nhóm vấn đề thuộc điểm nghẽn về kinh tế số, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phân công triển khai nhiệm vụ tổ chức các buổi livestream giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nông sản, sản phẩm du lịch, điểm đến, sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu trên địa bàn, có sự tham gia của lãnh đạo xã, phường. Theo đó, trong 100 ngày kể từ ngày ban hành kế hoạch, 166 xã, phường tổ chức sự kiện livestream, duy trì tối thiểu 1 lần/tháng và tối thiểu 1.000 sản phẩm, dịch vụ được giới thiệu, quảng bá. Trên cơ sở đó, UBND các xã, phường đã chủ trì, phối hợp với các sở: công thương; khoa học và công nghệ; văn hóa, thể thao và du lịch; nông nghiệp và môi trường có những sản phẩm đầu ra cụ thể là tổ chức thành công các phiên livestream quảng bá sản phẩm OCOP của địa phương.

Những phiên livestream hàng nghìn người theo dõi

Thực hiện kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị, phường Đông Quang đã tổ chức các buổi livestream giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, duy trì thường xuyên hằng tháng. Đến nay, phường đã thực hiện được 2 buổi, trong đó chương trình tháng 10 phường tổ chức livestream “Kết nối sản phẩm, lan tỏa thương hiệu” gắn với Liên hoan ẩm thực, đặc sản xứ Thanh năm 2026 đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người theo dõi. Chị Hoàng Thị Yến, xã Nông Cống cho biết: “Tôi theo dõi livestream giới thiệu sản phẩm nem chua OCOP của phường Đông Quang được thực hiện trực tiếp từ Công viên Hội An. Tôi thực sự bất ngờ vì tính chuyên nghiệp trong khâu tổ chức cũng như nội dung giao lưu của khách mời tham gia chương trình. Phường quảng bá hiệu quả sản phẩm đặc trưng đến đông đảo người tiêu dùng và đây cũng là hình thức hiệu quả để đưa sản phẩm OCOP địa phương ra thị trường”.

Theo Sở Công Thương, đến ngày 7/10/2026, trên địa bàn Thanh Hóa có 117 phường, xã xây dựng kế hoạch livestream. 27 phường, xã đã tổ chức cập nhật kết quả thực hiện. Phạm vi tổ chức các chương trình đã trải dài khắp các vùng, miền trong tỉnh, từ đồng bằng, miền biển, đến vùng núi xa xôi. Trong đó, có nhiều phiên livestream thu hút hàng nghìn lượt like, chia sẻ, như tại các phường, xã Yên Định, Tây Đô, Yên Trường, Nam Sầm Sơn, Hoằng Lộc.

Phường Đông Quang tổ chức phiên livestream “Kết nối sản phẩm, lan tỏa thương hiệu” gắn với Liên hoan ẩm thực, đặc sản xứ Thanh năm 2026.

Tại xã Thượng Ninh, phiên livestream “Đặc sản Thượng Ninh – Kết nối sản phẩm quê hương đến người tiêu dùng” giới thiệu các sản phẩm OCOP đặc trưng như hạt mắc ca, mật ong mắc ca, bánh mắc ca và chè Thu Ca của HTX Mắc ca Thành Phát (thôn Cát Vân). Thông qua các nền tảng số, người tiêu dùng được trực tiếp tìm hiểu nguồn gốc, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm và thực hiện đặt hàng.

Chị Phạm Thị Thu, Giám đốc HTX Mắc ca Thành Phát chia sẻ: “Chúng tôi đã nhiều lần livestream sản phẩm của HTX nhưng thực hiện trên các trang facebook cá nhân. Đây là lần đầu tiên chúng tôi được quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các trang facebook, trang thông tin điện tử chính thống, uy tín của xã Thượng Ninh, chúng tôi rất phấn khởi. Việc làm này giúp nhiều người biết đến chúng tôi hơn, chốt được nhiều đơn hàng hơn và hy vọng rằng sẽ phát triển được vùng nguyên liệu, tạo thêm việc làm cho bà con và nâng cấp sản phẩm OCOP từ 3 sao lên 4 sao”.

Theo Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đến hết ngày 30/11/2026, các phường, xã phải tổ chức livestream giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, duy trì ít nhất 1 lần/tháng. Bên cạnh sự nỗ lực, cố gắng của từng đơn vị, Sở Công Thương đề nghị UBND các phường, xã tiếp tục tổ chức thực hiện livestream có sự tham gia của lãnh đạo; nội dung tập trung giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nông sản, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm du lịch, điểm đến và các sự kiện văn hóa - du lịch tiêu biểu của địa phương. Đối với các đơn vị chưa xây dựng kế hoạch hoặc chưa tổ chức livestream khẩn trương hoàn thành và tổ chức thực hiện, bảo đảm tiến độ nhiệm vụ được giao.

Thông qua hình thức livestream, người dân được thông tin đầy đủ về nguồn gốc, quy trình sản xuất, chất lượng và đặc trưng của sản phẩm OCOP. Nhiều chương trình thu hút sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ, chốt đơn của hàng ngàn người dân trong và ngoài tỉnh. Việc xác định rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp, sản phẩm đầu ra, thời hạn triển khai thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành xử lý điểm nghẽn về livestream giới thiệu, quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP sẽ góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên cả 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Lan Anh

(Còn nữa)