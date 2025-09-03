Xét xử nhóm học sinh đánh bạn gãy đốt sống cổ

Tòa án Nhân dân khu vực 2 tỉnh Thanh Hóa vừa mở phiên tòa xét xử công khai vụ án “Cố ý gây thương tích” đối với nhóm học sinh đánh bạn gãy đốt sống cổ xảy ra tại Trường THPT Nông Cống 2.

Toàn cảnh phiên tòa.

Theo bản cáo trạng, chiều 5/10/2024, trên đường đi học về đến xã Tân Phúc (cũ), nữ sinh L.V.G.N. (SN 2008, là học sinh lớp 11A6, Trường THPT Nông Cống 2) thấy có nhóm học sinh đánh nhau nên vào can ngăn. Trong lúc can ngăn, N. bất ngờ bị nhiều nữ sinh xông vào “đánh hội đồng”.

Hậu quả, em N. bị đa chấn thương, gãy đốt sống cổ, kết quả giám định bị tổn thương 23% sức khỏe. Do bị tổn thương nặng, nữ sinh N. phải làm đơn bảo lưu kết quả học tập để điều trị thương tích.

Sau khi tiến hành điều tra vụ việc, ngày 9/12/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Nông Cống đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 nữ sinh về hành vi “cố ý gây thương tích” gồm: Nguyễn Thị Ngọc A, Nguyễn Thị G, Hoàng Thị Huyền Tr, Nguyễn Thị A, Vũ Lê Tr và Lê Phương D (đều là học sinh Trường THPT Nông Cống 2, trú tại xã Thắng Lợi và xã Trung Chính cũ).

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 khẳng định hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự coi thường pháp luật, đã xâm phạm đến sức khỏe của người khác. Tuy nhiên, các bị cáo là người chưa thành niên phạm tội, đều có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo mức án phù hợp với mức đề nghị của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân. Ngoài ra, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho bị hại tổng số tiền hơn 103 triệu đồng.

Quốc Hương