Ba thanh niên mua bán, tàng trữ pháo nổ, pháo hoa nổ bị xử lý

Thông tin từ Công an phường Nam Sầm Sơn, đơn vị vừa phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh bắt giữ đối tượng mua bán, tàng trữ pháo hoa nổ, pháo nổ trái phép, thu giữ 10,3kg pháo các loại.

Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 4/1, Tổ tuần tra của Công an phường Nam Sầm Sơn và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh phát hiện Lê Bá Thắng, sinh năm 2002, ở tổ dân phố Huệ Nghiêm, phường Nam Sầm Sơn có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Tổ tuần tra phát hiện Thắng đang vận chuyển 1 hộp hình vuông và 50 quả hình tròn vỏ nhựa có gắn ngòi cháy chậm (nghi là pháo hoa nổ, pháo nổ). Tổ tuần tra đã lập biên bản thu giữ và đưa đối tượng về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Lê Bá Thắng khai nhận số tang vật mà lực lượng Công an thu giữ là pháo hoa nổ và pháo nổ.

Đối tượng Nguyễn Huy Long và tang vật.

Điều tra mở rộng vụ án, Công an phường Nam Sầm Sơn đã triệu tập Nguyễn Huy Long, sinh năm 1995, ở tổ dân phố 6, phường Nam Sầm Sơn đến làm việc. Qua đấu tranh, Nguyễn Huy Long thừa nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo hoa nổ, pháo nổ về bán kiếm lời.

Ngoài bán cho Thắng, Long cũng đã bán cho Mai Văn Dương, sinh năm 1994, ở tổ dân phố 5 Quảng Giao 2 giàn pháo hoa nổ loại 49 quả với trọng lượng 3,8kg. Qua vận động, Nguyễn Huy Long đã giao nộp 2 giàn pháo hoa nổ và 218 quả pháo nổ với trọng lượng 4,5kg.

Hiện Công an phường Nam Sầm Sơn đã khởi tố vụ án và đang tiếp tục xác minh, mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương